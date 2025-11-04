Toprak altında kalan işçi, yaralı kurtarıldı
Kaynak: DHA
Erol POLAT/ÇAYIROVA (Kocaeli), (DHA)- KOCAELİ'nin Çayırova ilçesinde inşaatta kazı yapıldığı sırada kayan toprağın altında kalan R.G., ekiplerin yarım saatlik çalışmasıyla yaralı olarak kurtarıldı.
Olay, saat 09.30 sıralarında Çayırova ilçesi Şekerpınar Mahallesi’ndeki inşaat şantiyesinde meydana geldi. Kazı çalışması yapılırken işçilerden R.G. kayan toprağın altında kaldı. Diğer işçilerin ihbarıyla bölgeye itfaiye, polis, sağlık ve kurtarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yarım saatlik çalışması sonucu R.G., yaralı kurtarıldı. R.G., sağlık ekibinin müdahalesi sonrası ambulansla Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)
FOTOĞRAFLI