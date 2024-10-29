Toprak çeken iki kamyon kafa kafaya çarpıştı 2 yaralı

Tokat’ta tuğla fabrikalarına toprak çeken iki kamyon kafa kafaya çarpışması sonucu iki kişi yaralandı.

Erbaa ilçesine bağlı Üçtepeler bölgesinde meydana gelen kazada, tuğla fabrikalarına toprak taşıyan iki kamyon kafa kafaya çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle A. A. yönetimindeki kamyon ormanlık alana girdi. M. Ç,nin kullandığı kamyon kendi imkanlarıyla durabildi.

Şans eseri kazada can kaybı yaşanmazken, her iki sürücü yaralanarak Erbaa Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.