Toprak için, can için iptal edin

Ebru ÇELİK

Çevreciler, CVK Madencilik’in Balıkesir Sarıalan bölgesinde yürütmek istediği altın-bakır madeni projesine karşı Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı önünde bir araya geldi. Sulama ve tarım alanlarını yok edecek, Gökçeyazı fay hattının da yakınında bulunan projeye ilişkin Kazdağı Doğal ve Kültürel Varlıkları Koruma Derneği ile Gökçeyazı Türkmen Dağı Çevre Derneği’nin açıklamasında, “ÇED sürecini sonlandırın” çağrısı yapıldı.

İDK’YE İTİRAZ EDİLDİ

Ankara’da Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nda yapılan İnceleme Değerlendirme Komisyonu (İDK) toplantısına Kazdağı Derneği, Gökçeyazı Derneği ve Sarıalan köylüleri katıldı. Köylüler ve yaşam savunucuları, hem yazılı hem sözlü olarak projeye karşı çıktıklarını iletti.

RAPOR AYNI NUMARA FARKLI

Kazdağı Derneği Başkanı Süheyla Doğan Ünal, “Revize ÇED Raporu’ndan da görüleceği gibi, iptal edilen önceki raporla aynı içeriktedir; yalnızca sayfalar yeniden numaralandırılmıştır” dedi. Ünal, şirketin mahkeme kararına rağmen süreci sürdürdüğünü belirterek, “Bu raporun yeniden değerlendirilmesi hukuka aykırıdır” ifadelerini kullandı.

DEPREM VE HASAR RİSKİ

Ünal, proje alanının Gökçeyazı fay hattına çok yakın olduğunu belirterek, “Sındırgı’da son günlerde ciddi depremler yaşanıyor. Bu proje halkın can güvenliği açısından da tehdit oluşturuyor” dedi.

Köylülerin CİMER’e yaptığı başvurulara göre, madendeki patlatmalar nedeniyle Sarıalan’da bazı evlerde çatlaklar oluştu.

Dernek, bölgenin tarımsal ve ekolojik önemine dikkat çekerek “Gökçeyazı köyündeki tarım alanları Büyük Ova statüsündedir. DSİ tarafından yapılan Dallımandıra Göleti ve sulama kanalları ÇED alanında kalmaktadır. Ormanlarda kurumalar başlamıştır; bu, projenin ekosisteme etkisinin göstergesidir” dedi.

Kazdağı Derneği Başkanı Süheyla Doğan, açıklamasını şu sözlerle sonlandırdı: “Hiçbir kamu yararı bulunmayan, köylünün canını ve malını tehdit eden bu proje acilen durdurulmalıdır. ÇED süreci iptal edilmeli, alan rehabilite edilmelidir.”

Gökçeyazı Türkmen Dağı Çevre Derneği Başkanı Dilek Yalçın, projenin birçok teknik eksik içerdiğini söyledi.

HALKTAN GİZLENDİ

Yalçın, “ÇED Sağlık Koruma Bandı içinde meskenler var ama bu halktan gizlenmiş. Bağlantı yolu büyük ova ve meradan geçirilmiş. Yeraltı suyu tamamen kuru kabul edilerek yanlış hesaplar yapılmıştır” diye konuştu.

Açıklamaya destek veren CHP Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal, “Buralarda maden çıkarılamaz. Kamu yararı, ormanların, meraların, tarlaların köylülerce kullanılmasıdır. Yerin üstü, yerin altından kıymetlidir” ifadelerini kullandı.

Sarıbal, 16 köyde yaşayan yurttaşların “kendi topraklarında onurla yaşamayı” sürdürmek istediklerini belirtti.