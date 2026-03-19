Toprak işleme makinesine sıkışan 11 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
İzmir’in Kiraz ilçesinde, tarlada babasına yardım eden 11 yaşındaki Mehmet Dönmez, traktöre bağlı rotovatöre kapılarak yaşamını yitirdi. Olay sonrası jandarma ve sağlık ekipleri sevk edilirken, Dönmez’in cenazesi morga kaldırıldı ve soruşturma başlatıldı.
Kaynak: DHA
İzmir'in Kiraz ilçesinde traktörün arkasına takılan toprak işleme makinesi rotovatöre sıkışan 11 yaşındaki Mehmet Dönmez, yaşamını yitirdi.
Olay, dün saat 19.00 sıralarında Suludere Mahallesi’nde meydana geldi.
Babası Ahmet Dönmez'e kendilerine ait tarlada yardım eden Mehmet Dönmez, plakası öğrenilemeyen traktörün arkasına bağlı rotovatöre yaklaştı.
Dönmez, makineye kapılarak sıkıştı.
İhbarla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Dönmez'in hayatını kaybettiği belirlendi.
Dönmez'in cansız bedeni, Kiraz Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.