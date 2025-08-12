Toprak karşılığı anlaşma iddiası

ABD Başkanı Donald Trump ile Rusya Devlet Başkanı Putin’in Alaska’da Ukrayna Savaşı’na ilişkin yapacağı görüşmede “barış karşılığı toprak” takası şekillenirken Avrupa ve Kiev, taleplerini masada görmek istiyor. Dördüncü yılına giren savaşta önemli bir kırılma noktası olma potansiyeli taşıyan görüşme öncesi diplomasi trafiği hızlandı.

ABD’nin Alaska eyaletinde Trump ve Putin arasında cuma günü gerçekleşecek zirveden çıkacak sonuçlar beklenirken Washington ve NATO’dan “toprak takasını” destekleyen açıklamalar geldi.

‘SAVAŞI FONLAMAYACAĞIZ’

ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, Fox News’ta katıldığı programda “Ukrayna’nın savaşını fonlamaktan bıktık. Buna artık barışçıl bir çözüm getirmek istiyoruz” dedi.

ABD halkının vergilerinin bu savaşa gitmesinden bıktığını kaydeden Vance, Avrupa ülkelerinin de elini taşın altına koyması gerektiğini ve hafta sonu İngiltere’ye yaptığı ziyarette bu konuyu gündeme getirdiklerini söyledi.

Vance, “Avrupalılara söylediğimiz şey basitti: Her şeyden önce bu savaş sizin ensenizde, sizin arka kapınızda. Sizin bir adım öne çıkıp daha büyük adımlar atmanız lazım. Bu çatışmayı bu kadar önemsiyorsanız bu savaşı daha doğrudan fonlamaya istekli olmalısınız” dedi.

Alaska’daki görüşmeye ilişkin Washington’ın hedefinin her iki tarafın da kabul edebileceği bir çözüm olduğunu belirten Vance, Rusya ile Ukrayna arasında yapılacak olası bir barış anlaşmasının her iki tarafı da “mutsuz” edeceğini kaydetti.

NATO İŞGALE İKNA OLDU NATO

Genel Sekreteri Mark Rutte de Rusya’nın Ukrayna’daki işgalinin “fiili olarak kabul edilebileceğini” söyledi. Amerikan ABC News’a konuşan Rutte, Alaska’daki toplantının savaşı bitirmek konusunda Putin için bir ciddiyet testi olduğunu belirterek, olası bir anlaşmanın Ukrayna’nın askeri kapasitesine yönelik sınırlamalar ile NATO’nun Baltık ülkelerindeki varlığına dair kısıtlama içermemesi gerektiğini savundu.

Rusya’nın Ukrayna’da kontrol ettiği toprakların fiilen tanınabileceğini belirten Rutte, “Bu siyasi ve hukuki bir tanıma olmamalı” dedi. Rutte, bunun, Ukrayna’nın bazı bölgelerinin kontrolünü kaybettiğini kabul etmesini ancak bu bölgeler üzerindeki egemenliğini resmi olarak terk etmemesini içerebileceğini öne sürdü.

TOPRAĞI VER ATEŞKESİ AL

ABD’li ve Rus yetkilileri arasında devam eden görüşmelerin bir parçası olarak Putin, ateşkes ve kalıcı bir çözüm amacıyla müzakerelere başlanması için Ukrayna’nın doğusundaki Donbas bölgesinin tamamını ve 2014 yılında ilhak ettiği Kırım’ı Rusya’ya devretmesini şart koşuyor.

Geçen hafta Trump’ın özel temsilcisi Steve Witkoff ile Moskova’da bir araya gelen Putin’in teklifi, Luhansk ve Donetsk bölgelerinin tam bir ateşkes karşılığında takas edilmesini öngörüyor.

Trump geçen hafta yaptığı açıklamada “tarafların ateşkes konusunda yakın olduğunu” ve bunun “Ukrayna’nın önemli toprak tavizleri vermesini gerektirebileceğini” söylemişti.

Avrupalı ortaklarıyla birlikte masada yer almak isteyen Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ise ülke anayasasına işaret ederek “Ukraynalılar topraklarını işgalcilere hediye etmeyecek” demişti. Zelenski, Kiev’in olmadığı müzakerelerde alınacak herhangi bir kararı “ölü doğum” olarak nitelemişti.

∗∗∗

AVRUPA’DAN KARŞI TEKLİF

Öte yandan Kiev yönetimine destek bildirisi yayımlayan Avrupalı liderlerin hafta sonu Londra’da ABD Başkan Yardımcısı Vance, Dışişleri Bakanı Marco Rubio ve Trump’ın özel temsilcisi Steve Witkoff’a Putin’in teklifine alternatif bir teklif taslağı ilettikleri bildirildi.

Amerikan The Wall Street Journal’ın haberine göre ABD’li yetkililere sunulan teklifte Kiev ve Avrupa’nın Rusya ile yapılacak herhangi bir müzakereye dâhil olması gerektiği yinelenirken daha ileri adımlar atılmadan önce ateşkesin uygulanması talep ediliyor. Avrupalı liderler ayrıca Putin’i ikna etmek için Moskova’ya yaptırımlar yoluyla ekonomik baskı yapılmasını istedi. Trump, Rusya’ya verdiği sürenin geçen cuma sona ermesine rağmen Hindistan’a Rus petrolü aldığı gerekçesiyle ek %50 gümrük vergisi uygulamak dışında Kremlin’e karşı yaptırım tehditlerine ilişkin adım atmadı.