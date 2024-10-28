Toprak kayması ve siyanür sızıntısı yetmedi: Anagold Madencilik ‘yeniden hazırız’ dedi!

Erzincan'ın İliç ilçesinde 13 Şubat'ta toprak kayması sonucu 9 işçinin yaşamını yitirdiği altın madeni ocağını işleten Anagold Madencilik, facianın yaşandığı bölgede yeniden çalışma yürütmeye hazırlanıyor.

Daha önce siyanür sızıntılarıyla da gündeme gelen şirket, Çöpler köyündeki maden ocağında heyelan sonrası sürecin anlatıldığı bir toplantı düzenledi.

Anadolu Ajansı'nın (AA) aktardığına göre düzenlenen toplantıda maden sahasında çalışanlar ve ziyaretçiler için alınan güvenlik önlemleriyle ilgili gazetecilere sunum yapıldı.

Şirketin yöneticilerinden Cengiz Demirci de gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Demirci, Fırat Nehri'ne siyanür karıştığı iddialarının asılsız olduğunu savundu.

Demirci, olay sonrası bölgeden binin üzerinde numune alındığını, yer altı ve yer üstünde kirlilik bulunmadığını söyledi.

Demirci, toprak kaymasının yaşandığı bölgeden 10,5 milyon ton malzeme kaldırıldığını kaymanın yaşandığı Sabırlı Deresi bölgesinde çok az bir yığının kaldığını ve bunun da sıyırma işlemlerinin sürdüğünü belirtti.

Demirci, "Bütün hazırlıklarımızı tamamladık. Şu anda da açılışla kullanacağımız sülfit proses tesisi önündeyiz ve faaliyete başladığımızda bu tesisi kullanacağız" dedi.

9 İŞÇİ YAŞAMINI YİTİRMİŞTİ

Erzincan'ın İliç ilçesindeki altın madeni sahasında 13 Şubat'ta meydana gelen heyelanda 9 işçi toprak altında kalmıştı.

2 işçinin 5 Nisan ve 19 Nisan'da, 2 işçinin 4 Mayıs'ta, 5 işçinin de 10 Haziran'da cenazelerine ulaşılmıştı.

Yaşanan facianın ardından Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından görevlendirilen 4 savcı tarafından sürdürülen soruşturmada olaya ilişkin 9 kişi gözaltına alınmış, bu kişilerden 6'sı 'taksirle ölümü ve yaralanmaya neden olmak' suçundan tutuklanırken, aralarında şirketin Türkiye müdürü C.D. ile A.R.K. ve M.T.A., adli kontrol ve yurt dışı yasağıyla serbest bırakılmıştı.

ŞİRKETİN VERGİ BORCU SİLİNMİŞTİ

Anagold Madencilik'in yüzde 80'i daha önce vergi borcu silinen Kanadalı altın maden şirketi Alacer Gold'a, yüzde 20'si ise Çalık Grubu bünyesinde bulunan Lidya Madencilik'e ait.

Şirket, daha önce bu madendeki siyanür sızıntısı nedeniyle ceza almış, siyanür borusunun patlamasına ilişkin Uluslararası Ceza Mahkemesi’ne şirket hakkında dava açılmıştı.

RAPORUN EKİM AYINDA MECLİS'E GELMESİ BEKLENİYOR

Öte yandan TBMM bünyesinde kurulan İliç Maden Kazasını Araştırma Komisyonu da rapor hazırlama sürecinde.

Konuya açıklama yapan Temmuz ayında açıklama yapan TBMM İliç Maden Kazasını Araştırma Komisyonu başkanı AKP’li Atay Uslu, raporun ekim ayında Meclis Başkanlığı'na sunulacağını söylemişti

Uslu, katliamın yaşandığı yer ile iş cinayetinde hayatını kaybeden 9 maden işçisinin yakınlarıyla da görüştüklerini anlatmıştı.

Farklı maden ocaklarındaki çalışmaları görmek için Balıkesir ve Uşak'taki altın madeni ocaklarında da incelemelerde bulunduklarını anlatan Uslu, "15 bin sayfayı aşan altın madenciliği dokümantasyonu oluştu. Bunları da üyelerimizle paylaştık. Komisyon çalışmalarının sonunda da bunları kamuoyu ile paylaşacağız” demişti.

BİRGÜN GÜNDEME TAŞIDI

Erzincan İliç’te büyüyen tehlikeyi BirGün defalarca gündeme getirmişti

BirGün konuya dair daha önce hazırladığı “Siyanür deposu büyüyecek” başlığıyla kapasite artırımını ve yaşanabilecek tehlikeleri aktarmıştı.