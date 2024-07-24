Toprak kaymasında can kaybı 229 oldu

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Etiyopya'nın Gofa bölgesinde meydana gelen toprak kaymasında hayatını kaybedenlerin sayısı 229’a yükseldi.

Etiyopya'nın güneyinde yer alan Gofa bölgesinde dün şiddetli yağışların yol açtığı toprak kaymasında can kaybı artıyor. Ulusal Afet Müdahale Kurumu Gofa Bölgesi Başkanı Markos Melese, toprak kaymasında hayatını kaybedenlerin sayısının 229’a yükseldiğini belirterek, can kaybının artabileceğini aktardı.

Melese, arama-kurtarma çalışmalarının devam ettiğini açıkladı.

Gofa Bölge Yöneticisi Misikir Mit ise, toprak kaymasının ardından yardım için bölgeye gelenlerin de toprak altında kaldığını ve can kaybının arttığını ifade etti.