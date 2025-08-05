Toprak Mahsulleri Ofisi, 2025/2026 sezonu kabuklu fındık alım fiyatlarını açıkladı

Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO), 2025/2026 sezonu kabuklu fındık alım fiyatlarını açıkladı. Yapılan duyuruya göre, alım fiyatları yüzde 50 sağlam iç fındık esasına göre belirlendi. Buna göre, Giresun kalite fındık 200 TL/Kg, Levant kalite fındık ise 195 TL/Kg olarak belirlendi.

TMO'dan yapılan açıklamada, yeni sezon kabuklu fındık alımına 25 Ağustos'ta başlanacağı belirtilerek, şu ifadelere yer verdi:

"Bilindiği üzere, fındık piyasalarında istikrarın sağlanması, üreticilerin pazarlama sorunlarının ortadan kaldırılarak depolama ve finansman ihtiyaçlarının giderilmesi amacıyla kabuklu fındık alım fiyatları 5 Ağustos 2025’te Bakanlığımızca açıklanmıştır. Bu kapsamda yüzde 50 sağlam iç fındık esasına göre TMO kabuklu fındık alım fiyatları; Giresun kalite kabuklu fındık için 200,00 TL/Kg, Levant kalite kabuklu fındık için 195,00 TL/Kg, Sivri kalite fındık için 190,00 TL/Kg olarak uygulanacaktır.

Ayrıca yüksek randımanlı fındığa (yüzde 50 randıman üzerindeki) her + 1 randıman Giresun kalite için 4 TL/Kg, levant kalite için 3,90 TL/Kg, sivri kalite için ise 3,80 TL/Kg ilave fiyat verilecektir. TMO kabuklu fındık alımları 25 Ağustos 2025’ten itibaren ilk etapta 16 noktada başlayacak olup hasat durumuna göre bu sayı 61 noktaya kadar çıkarılabilecektir. Alımlarımız 'Randevulu' yapılacak olup randevu sistemi 18 Ağustos 2025 saat 09.00’dan itibaren aktif hale getirilecektir.

Fındık alımları konusunda her türlü teknik altyapı, personel ve finansman hazırlıkları tamamlanmıştır. TMO kabuklu fındık alımlarını fiziksel analizle yapacak olup alım esnasında üreticilerimizin sıkıntı yaşamamaları için ürünlerini kriterlere uygun şekilde hazırlayarak alım açılış tarihine göre düzenlenen ekli listedeki alım noktalarına randevu aldıkları günde getirmeleri gerekmektedir.

Kabuklu fındık alım esasları; rutubet oranı yüzde 6,5’e kadar, sağlam iç fındık oranı yüzde 40 ve üzeri, buruşuk iç fındık oranı yüzde10 ve altı, çürük ve bozuk iç fındık oranı yüzde 7 ve altı, yabancı madde oranı (taş, toprak vb.) yüzde 0,5 ve altı, çatlak, kırık ve kabuklu fındık içerisinde bulunan iç fındık oranı yüzde 10 ve altında olan ÇKS’ye kayıtlı tüm fındıklar satın alınacaktır.

Eski yıl mahsulü ve eski ile yeni yıl mahsullerinin karışımı olan ürünler kesinlikle satın alınmayacaktır. Bunların yanında üreticilerimizin TMO’ya ürün teslim ederken rutubetten dolayı sıkıntı yaşamamaları için ürünlerini kurutmaya azami özen göstermeleri ve ürünlerini yukarıda belirtilen standartlara göre hazırlamaları gerekmektedir.

Üreticilerimizin İl/İlçe Tarım ve Orman Müdürlükleriyle irtibata geçerek 2025 yılı için ÇKS bilgilerini güncellemeleri ve ürünlerini randevu aldıkları tarihte TMO alım noktalarına getirmeleri önem arz etmektedir. Ürün bedeli ödemeleri, ürün teslimatını müteakip 30 gün içerisinde üreticilerin banka hesabına yapılacaktır. Üreticiler randevularını; internet üzerinden https://randevu.tmo.gov.tr adresinden, E-Devlet üzerinden veya TMO iş yerleri-alım noktalarına bizzat müracaat ederek alabilecektir.

Alımlarımız sırasında üretici memnuniyetini sağlamak ve aksaklıkları gidermek ön planda olup bu kapsamda üreticilerimiz Genel Müdürlüğümüzde kurulan 'Alo Ürün Hattı'ndan 0 312 416 34 10 (8 Hat)' fındık alımları konusunda bilgi alabileceklerdir. Bununla birlikte üreticilerimiz alım noktalarımızın bağlı bulunduğu Başmüdürlüklerimizin aşağıda belirtilen telefon numaralarına ulaşarak bilgi alabilirler. 2025/2026 dönemi kabuklu fındık alımlarının ülkemize ve üreticilerimize hayırlı olmasını ve bereketli kazançlar getirmesini dileriz."