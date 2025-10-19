Toprak Razgatlıoğlu 3. defa Dünya Şampiyonu oldu

Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, 2025 Dünya Superbike Şampiyonası'nda dünya şampiyonu oldu. Rozgatlıoğlu 3. kez zirvede yer alarak bu başarıya ulaşan ilk Türk sporcu oldu.

WSBK'de sezonun 12. ve son etabı, İspanya'nın 4,423 kilometre uzunluğa sahip Jerez Pisti'nde gerçekleştirildi.

İKİ DEFA ÜST ÜSTE ŞAMPİYON

Toprak Rozgatlıoğlu 2024 Dünya Superbike şampiyonluğunu da burada kazanmıştı.

2024 ve 2025 yıllarında üst üste iki defa şampiyon olan Rozgatlıoğlu'nun ilk şampiyonluğu ise 2021 yılında gerçekleşmişti.

Rozgatlıoğlu 2025 dünya şampiyonu olmayı da başararak Superbike'ta 3 kez dünya şampiyonluğunu kazanan ilk Türk sporcu unvanını da aldı.