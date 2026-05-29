Toprak Razgatlıoğlu, İtalya'da piste çıkıyor

Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, MotoGP Dünya Şampiyonası'nın yedinci ayağında İtalya Grand Prix'si için piste çıkacak.

Şampiyonanın İtalya etabı, Floransa yakınlarındaki 5,2 kilometrelik Mugello Pisti'nde gerçekleştirilecek. Hafta sonu programında sıralama turları yarın TSİ 11.50'de başlayacak.

SPRINT YARIŞI

Aynı gün yapılacak sprint yarışı ise TSİ 16.00'da koşulacak. Sezonun yedinci ana yarışı ise 31 Mayıs Pazar günü TSİ 15.00'te start alacak.

MotoGP tarihindeki ilk Türk sporcu olan Toprak Razgatlıoğlu, kariyerinin ilk sezonunda adaptasyon sürecini sürdürürken Fransa Grand Prix'sinde elde ettiği 13'üncülükle şimdiye kadarki en iyi sonucuna ulaşmıştı.

4 PUAN TOPLADI

Prima Pramac Yamaha takımı adına yarışan milli motosikletçi, sezonun ilk altı yarışının ardından topladığı 4 puanla genel klasmanda 22. sırada bulunuyor.

Şampiyonanın liderliğini 142 puanla İtalyan pilot Marco Bezzecchi sürdürürken, Jorge Martin 127 puanla ikinci, Fabio Di Giannantonio ise 116 puanla üçüncü sırada yer alıyor.

Toprak Razgatlıoğlu, Mugello'da puan mücadelesi vererek hem klasmandaki yerini yükseltmeyi hem de MotoGP kariyerindeki en iyi derecesini geliştirmeyi amaçlıyor.