Toprak Razgatlıoğlu, İtalya’da 2’de 2 yaptı

Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, İtalya etabının ikinci yarışını da zirvede tamamladı.

Dünya Superbike Şampiyonası’nda (WorldSBK) sezonun 6. yarışına İtalya’nın Misano pisti ev sahipliği yapıyor. Red Bull sporcusu Toprak Razgatlıoğlu, pazar gününün ilk yarışında başından sonuna kadar lider götürdüğü yarışı kazanmayı başardı. Toprak’ın ana rakibi Nicolo Bulega pole pozisyonundan başladığı yarışın ilk virajında Axel Bassani ile kaza yaşarken, Superpole mücadelesine erken veda etti.

Finişi ilk sırada geçen Toprak Razgatlıoğlu, bu zaferle birlikte Bulega ile arasındaki puan farkını 14’e indirdi. Yarışta Alex Lowes ikinci gelirken, Andrea Locatelli üçüncü tamamladı.