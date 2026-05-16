Toprak Razgatlıoğlu kaza yaptı
Moto GP’de Barcelona ayağının sıralama turunda kaza yapan Toprak Razgatlıoğlu, seansı tamamlayamadı. Milli pilot yarınki yarışa 22. sıradan başlayacak.
Kaynak: Spor Servisi
Toprak Razgatlıoğlu, MotoGP’de sezonun 6. ayağında sıralama turunu kaza nedeniyle tamamlayamadı.
İspanya’nın Barselona kentindeki Barcelona-Catalunya Pisti’nde gerçekleştirilen sıralama seansında motosikletinin kontrolünü kaybederek düşen milli sporcu, turunu tamamlayamadı.
29 yaşındaki pilot, yaşadığı kazanın ardından sıralama seansını son sırada tamamlarken, yarın TSİ 15.00’te koşulacak yarışa 22. cepten başlayacak.
4,6 kilometrelik Barcelona-Catalunya Pisti’nde yapılacak yarışta Toprak Razgatlıoğlu’nun geriden gelerek puan mücadelesi vermesi bekleniyor.