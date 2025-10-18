Toprak Razgatlıoğlu Kimdir? BMW ve MotoGP kariyerinde yeni dönem

Toprak Razgatlıoğlu, Türk motosiklet tarihinin en önemli isimlerinden biri olarak öne çıkıyor. 16 Ekim 1996 doğumlu sporcu, kısa sürede kazandığı şampiyonluklarla yalnızca Türkiye’nin değil, dünya motosiklet arenasının da dikkatini çekmeyi başardı. Peki Toprak Razgatlıoğlu kimdir, hangi takımlarda yarıştı ve MotoGP’ye nasıl adım atıyor? Tüm detaylar şöyle:

TOPRAK RAZGATLIOĞLU’NUN ERKEN YAŞAMI VE EĞİTİMİ

Antalya’nın Alanya ilçesinde dünyaya gelen Toprak Razgatlıoğlu, “Tek Teker Arif” lakabıyla tanınan ünlü dublör motosikletçi Arif Razgatlıoğlu’nun oğludur. Babasının motosiklet tutkusunu küçük yaşta paylaşan Toprak, 7 yaşında motosikletle tanıştı. Henüz lise çağlarındayken Türkiye şampiyonlukları elde eden genç sporcu, Kenan Sofuoğlu gibi efsane bir mentorun desteğiyle profesyonel pist yarışlarına adım attı.

YÜKSELİŞİ: SUPERSTOCK’TAN SUPERBİKE’A UZANAN YOL

Toprak Razgatlıoğlu, 2013 ve 2014 yıllarında Red Bull MotoGP Rookies Cup’ta yarışarak uluslararası arenada kendini göstermeye başladı. 2015’te Avrupa Superstock 600 Şampiyonası’nda birincilik elde etti. 2019’da Fransa ayağında zafer kazanan ilk Türk yarışçı olarak tarihe geçti.

SUPERBİKE DÜNYA ŞAMPİYONASI ZAFERLERİ

2018’de Kawasaki takımıyla başlayan Superbike Dünya Şampiyonası kariyeri, Yamaha ile zirveye ulaştı. 2021’de Superbike Dünya Şampiyonu olarak Jonathan Rea’nın 6 yıllık egemenliğini sona erdirdi ve bu başarıya ulaşan ilk Türk pilot oldu. 2024 sezonunda BMW Motorrad takımıyla bir kez daha şampiyonluğa uzanarak markaya tarihindeki ilk şampiyonluğu kazandırdı.

Toprak Razgatlıoğlu’nun 2024 Sezonu

2024 sezonu Toprak için tarihi bir döneme dönüştü. BMW ile imzaladığı iki yıllık anlaşmanın ardından Misano, Donington ve Portimão gibi pistlerde art arda galibiyetler aldı. Portimão’daki üçlü zaferle birlikte üst üste 13 galibiyet rekorunu kırarak adını motorsporları tarihine yazdırdı. Magny-Cours’daki kazası sonrası kısa süreli sakatlık geçiren Razgatlıoğlu, Jerez’de ikinci sırayı alarak şampiyonluğunu ilan etti.

2026: MOTOGP’YE ADIM – TÜRK TARİHİNDE BİR İLK

2026 yılında Prima Pramac Racing takımıyla MotoGP’ye geçeceği açıklanan Toprak Razgatlıoğlu, Türkiye’den bu seviyede yarışacak ilk sürücü olacak. Yamaha YZR-M1 ile piste çıkacak olan Toprak, Ben Spies’tan bu yana gridde yer alan ilk Superbike şampiyonu olacak.

BAŞARILARI VE ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER

Yıl Takım Şampiyona Derece 2015 Kawasaki Superstock 600 Şampiyon 2021 Yamaha Superbike Dünya Şampiyonası Şampiyon 2022 Yamaha Superbike Dünya Şampiyonası İkinci 2024 BMW Motorrad Superbike Dünya Şampiyonası Şampiyon

SIKÇA SORULAN SORULAR

Toprak Razgatlıoğlu hangi takımla yarışıyor?

Toprak Razgatlıoğlu, 2024 sezonunda BMW Motorrad takımıyla yarışmaktadır.

Toprak Razgatlıoğlu kaç yaşında?

16 Ekim 1996 doğumlu olan Razgatlıoğlu, 2025 itibarıyla 29 yaşındadır.

Toprak Razgatlıoğlu MotoGP’de yarışacak mı?

Evet. Türk sporcu, 2026 sezonunda Prima Pramac Racing takımıyla MotoGP’de yarışarak Türkiye’den bu seviyeye ulaşan ilk pilot olacaktır.

Toprak Razgatlıoğlu’nun kaç şampiyonluğu var?

Toprak’ın şu ana kadar iki Superbike Dünya Şampiyonluğu bulunmaktadır: 2021 (Yamaha) ve 2024 (BMW).