TOPRAK RAZGATLIOĞLU PİSTE ÇIKIYOR | MotoGP yarışı hangi gün, saat kaçta ve hangi kanalda?

Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, MotoGP’de sezonun üçüncü yarışı için bu kez ABD’de piste çıkıyor. Teksas’taki Amerika Pisti’nde gerçekleştirilecek yarış öncesinde sporseverlerin en çok araştırdığı konuların başında MotoGP yarışı hangi gün, saat kaçta ve hangi kanalda soruları geliyor.

Prima Pramac Yamaha ile MotoGP’de ilk sezonunu geçiren Toprak Razgatlıoğlu, sezonun ilk iki etabı olan Tayland ve Brezilya yarışlarını 17. sırada tamamlamıştı. Red Bull sporcusu milli pilot, şimdi ise sezonun üçüncü durağında yeni bir sonuç almak için mücadele edecek.

TOPRAK RAZGATLIOĞLU MOTOGP YARIŞI NE ZAMAN?

Sezonun üçüncü yarışı, Teksas’ta bulunan 5,5 kilometrelik Amerika Pistinde 19 tur üzerinden düzenlenecek. Yarış haftasında ilk önemli bölüm sıralama turları olacak.

Sıralama turları: 28 Mart Cumartesi, TSİ 18.50

28 Mart Cumartesi, TSİ 18.50 Sprint mücadelesi: 28 Mart Cumartesi, TSİ 23.00

28 Mart Cumartesi, TSİ 23.00 Ana yarış: 29 Mart Pazar, TSİ 23.00

MOTOGP YARIŞI HANGİ KANALDA?

Toprak Razgatlıoğlu’nun MotoGP yarışı, S Sport 1 ekranlarında canlı ve şifreli olarak yayınlanacak. Böylece MotoGP takibini televizyondan yapmak isteyenler için yayın bilgisi de netleşmiş oldu.

TOPRAK RAZGATLIOĞLU’NUN SEZON PERFORMANSI

Red Bull sporcusu Toprak Razgatlıoğlu, sezonun ilk iki etabı olan Tayland ve Brezilya’da yarışları 17. sırada tamamladı. MotoGP’de ilk sezonunu geçiren milli sporcu, kariyerinde daha önce Dünya Superbike’ta 3 kez şampiyonluğa ulaşmıştı.

MOTOGP PİLOTLAR KLASMANI PUAN DURUMU

Sıra Pilot Puan 1 Marco Bezzecchi (İtalya) 56 2 Jorge Martin (İspanya) 45 3 Pedro Acosta (İspanya) 42 4 Fabio Di Giannantonio (İtalya) 37 5 Marc Marquez (İspanya) 34

