Toprak Razgatlıoğlu üst üste 15 zaferle zirvede

Spor Servisi

Toprak Razgatlıoğlu üst üste 13 yarış kazanarak, Portekiz ayağında bu alandaki rekoru İngiliz rakibi Jonathan Rea ve İspanyol Alvaro Bautista’nın elinden aldı. Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, 2024 Dünya Superbike Şampiyonası’nda 7 ayak sonunda toplam 15 birincilikle şampiyonluğun en büyük favorisi konumunda.

Milli sporcu, Portekiz ayağındaki son yarışla birlikte üst üste 13’üncü kez kürsünün ilk basamağında yer alarak, bu alandaki rekoru İngiliz rakibi Jonathan Rea ve İspanyol Alvaro Bautista’nın elinden aldı. Şampiyonanın üst üste kazanma rekorunu geliştiren Toprak, peş peşe 13 birincilikle kolay geçilemeyecek bir başarıya imza attı.

Dünya Superbike Şampiyonası’nın Portekiz’de düzenlenen 7. ayağında 3 yarışı da kazanan başarılı motosikletçi, üst üste İtalya, İngiltere, Çekya ve Portekiz’de 3’er kez galibiyet alan ilk motosiklet yarışçısı unvanıyla da tarihe geçti.