Toprak Razgatlıoğlu, WSBK 2025 Jerez Yarışları için hazır

İSTANBUL, (DHA) - DÜNYA Superbike Şampiyonası (WSBK) 2025 sezonu heyecanı, İspanya’nın efsanevi Jerez pistinde devam ediyor.

Milli sporcu Toprak Razgatlıoğlu, 17–19 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirilecek yarışlarda bir kez daha podyum hedefiyle piste çıkacak.

Yarış programı şu şekilde:

18 Ekim Cumartesi

SuperPole: 12.00 (TSİ)

Yarış 1: 15.00 (TSİ)

19 Ekim Pazar

SuperPole Yarışı: 12.00 (TSİ)

Yarış 2: 15.00 (TSİ)

Toprak Razgatlıoğlu, Yamaha ile geçirdiği başarılı sezonların ardından yeni takımıyla birlikte performansını bir kez daha İspanya pistlerinde sergilemeye hazırlanıyor.