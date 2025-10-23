Toprak yığınına çarpıp kanala savrulan motosikletin sürücüsü öldü

Ersan ERDOĞAN/MANİSA, (DHA)- MANİSA'nın Şehzadeler ilçesinde, kontrolünü yitirdiği motosikletle toprak yığınına çarpıp, yol kenarındaki kanala savrulan Arif Caner Çiçek (30), hayatını kaybetti.

Kaza, saat 03.30 sıralarında Şehzadeler ilçesindeki yapımı devam eden Gediz Köprülü Kavşağı şantiyesi yakınlarında meydana geldi. Arif Caner Çiçek’in kontrolünü yitirdiği motosiklet, toprak yığınına çarptı. Çiçek, çarpmanın şiddetiyle savrulup yol kenarındaki kanala düştü. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin kanaldan çıkardığı Çiçek’in yaşamını yitirdiği belirlendi. Arif Caner Çiçek'in cenazesi, incelemenin ardından otopsi için Manisa Merkezefendi Devlet Hastanesi Adli Tıp Morgu'na kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)

