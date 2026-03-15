Toprakkale–İskenderun otoyolu için özelleştirme iddiası: “Yüzde 650 zam gelebilir”

CHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Yavuzyılmaz, “AKP’nin 25 yıllığına özelleştirmeyi planladığı, kamunun ücretli olarak işlettiği otoyollardan biri de KGM Adana-Gaziantep Otoyolu’nun Toprakkale-İskenderun kesimi. Bu özelleştirme gerçekleşirse araç geçiş ücretlerinin 400 TL’ye kadar çıkması bekleniyor. Bu otoyolun özelleştirilmesi demek, araç geçiş ücretlerine yüzde 650 zam demektir. Bunun adı özelleştirme planı değil, soygun planıdır” dedi.

CHP Kamu Denetimi ve Yolsuzlukla Mücadele’den Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, Adana-Gaziantep Otoyolu’nun Toprakkale-İskenderun kesiminde özelleştirme planlandığını belirterek konuya ilişkin açıklama yaptı.

Yavuzyılmaz’ın sosyal medya hesabından yaptığı açıklama şöyle:

“Hatay, Adana, Osmaniye dikkat. AKP’nin 25 yıllığına özelleştirmeyi planladığı, kamunun ücretli olarak işlettiği otoyollardan biri de KGM Adana-Gaziantep Otoyolu’nun Toprakkale-İskenderun kesimi. Güzergahı: Osmaniye-İskenderun. Uzunluğu: 70 km. Geçiş ücreti: 53 TL. Bu özelleştirme gerçekleşirse araç geçiş ücretlerinin 400 TL’ye kadar çıkması bekleniyor. Yapılacak zam oranı yüzde 650. Peki nasıl? 2026 yılı itibarıyla Karayolları 5’inci Bölge’de, kamunun ücretli işlettiği Toprakkale-İskenderun kesimi araç geçiş ücreti kilometre başına 0,35 TL. En yakın Karayolları bölgesinde bulunan, yap-işlet-devret modeliyle yandaş şirketlerin işlettiği Ankara-Niğde Otoyolu’nun araç geçiş ücreti kilometre başına 2,64 TL. Aradaki fark yedi buçuk kat. Bu otoyolun özelleştirilmesi demek, araç geçiş ücretlerine yüzde 650 zam demektir. Bunun adı özelleştirme planı değil, soygun planıdır.”