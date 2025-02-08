Toprakla ilişki yeniden kuruluyor

Kültür Sanat Servisi

KUN Art Space’in koordinatörlüğünü, Ezgi Bakçay’ın küratörlüğünü üstlendiği; Adana Büyükşehir, Seyhan ve Yüreğir belediyelerinin desteklediği Mezopotamya’dan Çukurova’ya Toprağın Teni sergisi, 43 sanatçının katılımı ile Adana’da gerçekleştirildi.

Sergi, Mezopotamya ve Çukurova’da yaşamış ve üretmiş, oradan beslenmiş ve esinlenmiş sanatçıları bir araya getirerek, toprağın ve insanın iç içe geçmiş hikâyelerini keşfetmeye davet ediyor. Sergiye katılan sanatçılar bu iki coğrafyayı, toprağın açtığı düşünsel ve imgesel ufukta ziyaret ediyor. Bellek, aidiyet, mülkiyet, adalet, hürriyet gibi kavramlar üzerine kurulan eserler, sanatseverleri toprak ve insan ilişkileri üzerine düşünmeye davet ediyor.

Toprağın Teni sergisinde toprağın kutsallığının, birleştirici gücünün; mülkiyet ve üretim ilişkilerindeki değişimle birlikte aşınan değerinin; toprak etrafında kurulan yeni toplumsal ilişki, duyma ve duyumsama biçimlerinin izlerini sürebiliriz. Coğrafyanın ancak kaynak sağladığı oranda değerli olduğuna dair hafriyatçı bakış açısına ve ekokırıma karşı duruş, sanatsal ifadelerin ortak noktasını oluşturuyor. Sanatçılar, insan merkezci olmayan bir yaklaşımla, toprağın miras değil ancak emanet olabileceği fikriyle üretiyorlar.

Sergi, 1950’li yıllarda inşa edilerek bir dönem Çırçır Fabrikası olarak kent ekonomisine katkı sağlayan, 2023’te Seyhan Belediyesi tarafından sanat merkezine dönüştürülen Adana Seyhan Çırçır Sanat Merkezi’nde görülebilir. Sergide Hakan Sarar, Amar Kılıç, Ayhan Akikol, Bawer Doğanay, Bedia Ekiz, Delal Eken, Ekin Keser, Erdoğan Kaplan, Ezgi Özten, Ferhad Salman, Hakan Çapkan, Tao Ulusoy gibi sanatçıların eserleri yer alıyor.