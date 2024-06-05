Topraklardan çekilmeden diyalog mümkün olmaz

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Suriye’de iç karışıklık devam ederken son dönemde gündeme gelen Ankara-Şam yakınlaşmasıyla ilgili olarak Suriye Dışişleri Bakanı Mikdad açıklama yaptı. Mikdad iki ülke arasındaki herhangi bir diyaloğun Türkiye’nin Suriye topraklarından çekilmesi durumunda gerçekleşebileceğini dile getirdi.

Mikdad, İran Dışişleri Bakanı Vekili Ali Bagheri Kani ile düzenlediği ortak basın toplantısında yaptığı açıklamada, "Suriye-Türkiye diyaloğunun temel koşulu Ankara’nın işgal ettiği topraklardan çekilmeye hazır olduğunu açıklamasıdır. Topraklarımızı işgal edenlerle müzakere etmeyiz" ifadesini kullandı.

Kani ise bölgedeki bütün ülkelerin ve özellikle Suriye’nin toprak bütünlüğünü desteklediklerini söylerken, "Biz Suriye’nin terörle mücadelesini hep destekledik ve desteklemeye de devam edeceğiz" dedi.

Suriye ve Türkiye arasındaki uzlaşma girişimleri, iki ülkenin dışişleri ve savunma bakanları arasında Moskova’da yapılan toplantılara rağmen 2023 başından bu yana ilerleme kaydedemedi. Suriye’de yıllardır devam eden çatışmalarda İran ve Rusya, Suriye devletinin en büyük destekçileri olarak öne çıkarken Ankara ise Şam karşıtı muhalifleri destekliyor.

Suriye’nin kuzeydoğusunda Kürtler 11 Haziran’da seçime hazırlanırken AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan geçen günlerde Ankara’nın bölgede bir operasyon yapabileceğinin sinyalini vermişti.