Toprakları için nöbetteler

Hatay’ın Samandağ ilçesine bağlı Kurtderesi Mahallesi’nde toplu konut projesi için “acele kamulaştırma” kararı kapsamında bölgeye iş makinelerinin girmesine köylüler tepki gösterdi.

YAPILAN HUKUKA AYKIRI

Yurttaşlar dün kepçelerin sokulduğu yerde bir araya gelerek eylem yaptı. Eylemde konuşan Samandağlı Sibel Berrak, “Biz burada sonuna kadar tarım alanlarımızı ve topraklarımızı vermemek için direneceğiz. Biz hazine malının topraklarını verdik ve hiçbirisine bir şey söylemedik, karşı da çıkmadık çünkü o devletin malıdır. Malımızı vermeye karşıyız, vermeyeceğiz. Narenciye çıkmak üzere. Hangi akıl ki bu narenciyenin toplanmasına 1 ay kalmışken sökülüyor? Biz bunu kabul etmiyoruz” dedi.

Berrak, yetkililere seslenerek şöyle devam etti: “Biz depremzedeyiz, peki bu TOKİ evleri kime yapılıyor? ‘Depremzedeye’ diyorlar, biz depremzede değil miyiz?​” Arazi sahiplerinin avukatı Ecevit Alkan da şöyle konuştu: “Burası Samandağ TOKİ 5. bölge. Bu TOKİ alanında hak ve tapu sahipleri var. Alanda da 10 binden fazla narenciye ağacı var. Bu narenciye ağaçlarının hepsinin kesilmesi söz konusu. Buna karşı ortak bir dava açılmış durumda, dava süreci devam ediyor. Burada insanlar haklarını, mülkiyet haklarını savunmak için buradalar. Dava süreci tamamlanmadan buraya müdahale etmeleri insan haklarına aykırı. Ayrıca çevre hukuku, mülkiyet hukuku ve Anayasa'ya, Türkiye’nin bağlı olduğu uluslararası sözleşmelere de aykırıdır.”