Toprakları kirletmesi ‘Yıldız’ını parlatıyor

Gökay BAŞCAN

Ülkede en çok maden ruhsatı sahiplerinden olan ve madenin atık havuzu patladığı için şirketi faaliyetten men edilen, SSS Yıldızlar Holding’in sahibi Sebahattin Yıldız, yeni proje için harekete geçti. Başta Gümüşhane ve Giresun olmak üzere bölgede birçok maden ocağı ve tehlikeli kimyasalların kullanıldığı işleme tesisi bulunan Yıldız, yine aynı bölgeye göz dikti. Gümüşhane’nin Gözeler köyünde açmak istediği, metalik maden ocağı için çevresel etki değerlendirme (ÇED) süreci başlattı.

Holdinge bağlı birçok maden şirketlerinden biri olan Nesko Madencilik’a ait Giresun’daki madenin atık havuzu 2021 yılında patladı. İşletmede kullanılan ve zehirli olduğu öne sürülen atıklar, Darabul Deresi ile taşınarak Kılıçkaya Barajı'na ulaştı. 12 milyon TL idari ceza uygulanarak faaliyetten menedildi. Holding ve bağlı olduğu şirketler sadece çevre felaketleriyle değil, doğa sömürüsüyle de sık sık gündeme geldi. Elazığ Maden ilçesinde de işletmesi olan Yıldızlar Holding’e bağlı işçiler haziran ayında yaptığı açıklamada, 6,7 aydır maaş alamadıklarını belirtti. Yine mart ayında Eskişehir’deki Yunus Emre Termik Santralı ve Doruk Maden çalışanları, dört aydır maaşlarını alamadıkları gerekçesiyle şirketin Ankara’daki merkezi önünde eylem başlattı.

ETİ GÜMÜŞ’Ü ALDI

Sebahattin Yıldız’ın sahibi olduğu SSS Yıldızlar Holding’in emek ve doğa sömürüsüyle büyümesinin önünü açan AKP iktidarıyla dostluğu eskiye dayanıyor. Yıldız’a yapılan en büyük kıyak, özelleştirme furyasıyla devletin elindeki en büyük maden şirketi olan Eti Gümüş’ün 2004 yılında holdinge devredilmesi oldu. Eti Gümüş’ün devredilmesiyle birlikte çok büyük rezerv alanları ve maden ruhsatları da Yıldız’ların oldu.

TESİSE TAŞINACAK

AKP iktidarının beslediği büyüttü çevre ve işçi düşmanı şirket, sahip olduğu 746 hektarlık maden ruhsatının bulunduğu Gümüşhane’nin merkez ilçesi Gözeler köyünde yeni maden ocağı için kolları sıvadı. Toplamda 2 milyon 700 bin TL bedel belirlenen proje kapsamında altın, bakır ve nikel çıkartılacak. Çıkartılan cevher yine komşu köyde bulunan, holdinge bağlı Yıldız Bakır A.Ş.’ye ait cevher zenginleştirme tesisinde işlenecek. En yakın evin 390 metre uzaklıkta olan maden ocağında gece 01.00’e kadar patlatma ve delme işlemleri de yapılarak faaliyet yürütülecek. Maden ocağında cevher ve pasa toplam 277 bin ton yıl üretim yapılacak.