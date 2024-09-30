Toprakları siyanürle kirlettiler

Onur DURMUŞ

Ordu’nun Korgan ilçesinde Aybastı Perşembe Yaylası’nı tehdit eden madenin sondaj çalışması devam ediyor. Sondaj alanında toplanarak tepki gösteren köylüler ve çevre örgütleri, çalışmanın yasadışı olduğunu dile getirdi. Maden sondajı için Ordu Valiliğinin Mera Kurulunun Maden sondajının yapılmasına izin vermeyen kararını ikinci kez toplantı yaparak olumlu karar vermesine karşı Ordu İdare Mahkemesine dava açılmıştı.

Ordu Çevre Derneği’nin kurumlardan aldığı bilgiye göre, sondaj için gerekli izinleri olmadığı ortaya çıkması üzerine sondaj çalışmasının durdurulması için Korgan Aybastı Kabataş Yaylalarını Koruma Platformu Aybastı Perşembe Yaylası’nda toplanarak çalışma alanına gitme duyurusu yaptı.

Perşembe Yaylası’nda toplanan halka yapılan açıklamada, yaylaların korunması için hukuksal ve fiili mücadelenin verilmesi vurgulanırken, 13 Ekim Pazar günü yapılacak olan mitingin de duyurusu yapıldı. Burada konuşan Türkiye Ormancılar Derneği Giresun Ordu Temsilcisi Barış Sağra "Madenleri yabancı şirketlere çıkarttırarak zengin olabilmiş tek bir ülke yoktur, Türkiye de olamayacaktır. Yabancı maden şirketleri çıkarttıkları madenleri kendi ülkelerine götürürken, arkalarında siyanürle kirlettikleri bir toprak ve yoksullaşmış bir halk bırakır” dedi. Yaşam savunucularının açıklamasının ardından toplu olarak sondaj alanına gidildi. Sondaj alanına giden halk şirketin alanı boşaltmasını istedi. Tepkiler sonrası jandarmaya tutanak tutturuldu.