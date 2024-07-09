"Topraklarımıza giremeyeceksiniz"

Milas ilçesine bağlı İkizköy, Çamköy ve Karacahisar köylüleri, YK Enerji’nin orman yangınlarını fırsata çevirdiğini belirterek, kanunların uygulanmamasına tepki gösterdi.

Muğla’nın Milas ilçesine bağlı Karacahisar köyünde geçtiğimiz hafta çıkan orman yangınlarının söndürülmesi için desteklediklerini belirten YK Enerji’ye bölge halkı tepki gösterdi. YK Enerji’nin krizi fırsata çevirdiğini belirten İkizköy, Karacahisar ve Çamköy köylüleri, ortak açıklama yaptı.

Karacahisar’da köylüler adına açıklama yapan İkizköylü Esra Işık, şunları söyledi:

"Geçtiğimiz hafta sonu Karacahisar köyünde çıkan yangına destek gönderdiğini söyleyen ve boy boy haberlerini yaptıran, kamuoyunda kendilerini sevimli göstermeye çalışan YK enerji şirketi; aynı gece zeytinliklerimizin hemen yanındaki ormanlık bir tepeyi kürüyerek yok etti.

Yangını fırsata çeviren bu şirketi uyarıyoruz. Gözümüz kulağımız üzerinizde. Attığınız her adımı takip ediyoruz. Bir sonraki adımınızı zeytinlerimize atacağınızı, gece gündüz bunun için çalıştığınızı biliyoruz. Fakat siz de şunu iyi bilin. Köyümüze bir adım daha yaklaşmanıza; topraklarımızı, zeytinlerimizi, köylerimizi talan etmenize asla ama asla izin vermeyeceğiz! Zeytincilik Kanunu’nu Akbelen’de uygulamayan, şirkete zeytinlerimizi peşkeş çeken yetkililer duyun sesimizi: Siz rahat koltuklarınızda Akbelen’e gözlerinizi kapatırken, biz köylüler sizin korumanız gereken zeytinleri gece gündüz korumaya çalışıyoruz.”

DAVA REDDEDİLDİ

Öte yandan Kemerköy Termik Santralı’nın kapatılması için Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na açılan davanın kararı açıklandı. Muğla İdare Mahkemesi İkizköylülerin davasını bir kez daha reddetti.

Geçen yıl İkizköy Akbelen Ormanı, Kemerköy Termik Santralı ve 16 kilometre mesafedeki Yeniköy Termik Santrali’nin kömür ihtiyacını karşılamak üzere linyit sahasının genişletilmesi için yok edilmişti.