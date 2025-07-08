Topraklarımızı kimseye vermeyiz

Haber Merkezi

Dersim’in Hozat ve Pertek ilçeleri arasında yer alan Sekasur bölgesinde açılmak istenen pomza kum ocağı madenine karşı yürüyüş yapan köylüler basın açıklaması gerçekleştirdi. Evrensel’in haberine göre, Hozat Pertek Sekasur Çevre ve Doğa Platformu’nun çağrısıyla Pertek Eski Postane önünde bir araya gelen köylüler ve çevre savunucuları, “Doğama, suyuma, toprağıma dokunma” imzalı pankart taşıdı.

Platform adına açıklamayı Zeve köyünden Barış Palancı okudu. Söz konusu projeyle Pertek’in Zeve, Orcan ve Desiman, Hozat’ın Bargini köylerinde yaklaşık 2 bin 400 dönümlük toprağın tehlike altında olduğunu belirten Palancı, her türlü yıkım projesine karşı mücadele çağrısı yaptı.

Palancı, “Dersim coğrafyası madenlerle, HES’lerle, orman katliamlarıyla yağma edilmek için sermaye açılmak isteniyor. Valiliğin ‘ÇED gerekli değildir’ kararıyla başlatılan bu yıkım projesi; arılarımızı, hayvanlarımızı, ormanlarımızı, suyumuzu, taşımızı toprağımızı ve tarımı yok edecek. Bu kararla on binlerce küçükbaş ve yüzlerce büyük baş hayvanımıza, 200’e yakın hayvancılıkla geçinen ailemizin emeğine göz diktiler. Maden sahasının planlandığı bölge, yalnızca biyolojik çeşitliliğiyle değil, aynı zamanda inançsal ve kültürel önemiyle de hayati bir alan olup, yüzyıllardır kutsal kabul edilen Sultan Hıdır, Ağuçan ve Derviş Cemal ziyaretlerimizi etki edecek alanlardır” dedi.