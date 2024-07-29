Topraklarımızı şirketlere bırakmayız

Haber Merkezi

Diyarbakır’ın Kulp ilçesinde bulunan Hasandin Yaylası'nda bulunan mahalleler ile bunlara bağlı mezraları etkileyecek maden aramasına karşı kitlesel yürüyüş gerçekleştirildi. Hasandin Yaylası'nda bulunan Hazır Baba Türbesi önünde bir araya gelen kitle, "Doğal yaşama dokunmayın", "Ekolojik yaşam para ile satılamaz" dövizleri taşıyarak, "Doğamıza dokunmayın" ve "Yaylamıza uzanan eller kırılsın" sloganları attı.

MA’da yer alan habere göre meydana kadar gerçekleştirilen yürüyüşe, Kulp Belediye Eşbaşkanı Murad İpek, Diyarbakır Barosu ve TMMOB'ye bağlı odaların yönetici ve üyelerinin de katıldığı 3 kilometrelik yürüyüşün ardından açıklama yapıldı.

Açıklamada konuşan bölge sakinlerinden Ayten Çelik, "Burası bizim toprağımızdır. Biz buraları şirketlere vermiyoruz. Biz buna karşı direneceğiz. Topraklarımızın, yaylalarımızı bırakmayacağız" diye belirtti.

Bölge sakinlerinden Sıdıka Aslan ise, "Yabancılar gelip bizim toprağımızı işgal etmesinler. Suyumuzu kurutup yaşamımızı yok edecekler bunu istemiyoruz" diyerek, tepkisini gösterdi.