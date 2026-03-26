TÖP’ten BirGün’e destek ziyareti
Toplumsal Özgürlük Partisi heyeti, muhabirimiz İsmail Arı’nın tutuklanmasının ardından BirGün’e destek ziyaretinde bulundu.
BirGün/ANKARA
BirGün muhabiri İsmail Arı’nın bayram ziyaretinde gözaltına alınıp tutuklanmasının ardından destek ziyaretleri sürüyor.
Toplumsal Özgürlük Partisi (TÖP) Sözcüler Kurulu Üyesi Perihan Koca, Toplumsal Özgürlük Partisi temsilcileri Hatice Göz ve Serkan Nar, BirGün Ankara Bürosuna destek ziyareti gerçekleştirdi.
Toplumsal Özgürlük Partisi Sözcüler Kurulu Üyesi Perihan Koca, “Basın, yargı sopasıyla susturulmak isteniyor. Halkın haber alma hakkına vurulan kelepçeler gerçekleri boğamaz” diye konuştu.
BirGün Gazetesi’ne destek mesajlarını ileten Koca, “İsmail Arı’nın ve BirGün Gazetesi’nin her zaman yanındayız” ifadelerini kullandı.