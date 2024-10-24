Topuk kanı kararının kaldırılması istendi

Haber Merkezi

İstinaf Mahkemesi, bilim dışı topuk kanı kararının kaldırılmasını hükmetti. Çocuklarının topuk kanının alınmasını reddeden aileye açılan davayı Kars Aile Mahkemesi alternatif tıbbı referans alarak reddetmişti.

Karar büyük tepki çekerken TTB ve Ağrı-Kars-Ardahan-Iğdır Tabip Odası ise mahkeme kararına karşı Kars İl Sağlık Müdürlüğü yanında feri müdahillik talebinde bulunmuş ve tedbir talebinin reddine karşı istinaf yoluna başvurmuştu.

Erzurum Bölge Adliye Mahkemesi 5. Hukuk Dairesi, 11 Ekim 2024 tarihli kararında TTB ve Ağrı-Kars-Ardahan-Iğdır Tabip Odası’nın feri müdahillik başvurusunu usuli açıdan reddetmekle birlikte; başvurulardaki gerekçelere atıfla tedbir talebinin reddine ilişkin mahkeme kararının kaldırılmasına ve dosyanın ilk derece mahkemesine gönderilmesine hükmetti.