Topuk kanına tedbir kararı

Haber Merkezi

Erken teşhis sayesinde sayısız bebeğin hayatını kurtaran topuk kanı testiyle ilgili tartışmalar sürerken Balıkesir'de Atay-Tansel Özdemir çifti, dünyaya gelen bebeklerinden topuk kanı alınmasına karşı çıktı.

6 genetik hastalığın teşhisi için yapılan uygulamanın zorunlu olmadığını savunan aile, yeni doğan bebeklerinden topuk kanı alınmasını reddetti. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın açtığı dava sonrası aileye tedbir kararı konuldu. Ailenin avukatının "6 bin tane genetik hastalık var. 500 tane metabolik hastalık var. Sadece bunlardan 6 tanesinin taranması için kıyamet kopuyor" açıklaması tepki çekti.