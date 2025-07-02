Topyekûn kuşatma çabası

Muhalefetsiz, sandıksız, gerici bir rejim inşa etmek için tüm gücünü seferber eden iktidar bir yandan yargı sopasıyla muhalefete yönelik operasyonlara tam gaz devam ederken diğer yandan ülkeyi gericilik kuşatmasına alıyor.

Ülke her güne bir operasyon haberiyle uyanıyor, muhalefeti sindirmek, etkisiz hale getirmek isteyen rejim, operasyonları rutin hale getirerek toplumu alıştırmaya çalışıyor.

Diğer yandan Cumhuriyet’in ilerici değerlerini bir bir budayan, laikliğin kırıntılarını dahi süpüren, okullarda Maarif modeliyle, ÇEDES’le bilimsel ve laik eğitimi yok eden, karma eğitimi bile tartışmaya açan iktidar, tarikat ve cemaatler eliyle toplumsal yaşamı boğmaya çalışıyor.

Yayınladığı karikatür bahane edilerek gerici grupların hedef göstermesiyle Leman dergisine saldıran, İstiklal Caddesi’nde şeriat sloganları atarak insanları ölümle tehdit edenlerin yarattığı provokasyon da bir yanı baskı ve yargı sopasına diğer yanı tarikat, cemaat ve gerici saldırılara dayanan rejimin en net fotoğrafı oldu.

Bugünün BirGün'ü

Halkı açlığa, yoksulluğa mahkum eden AKP-MHP iktidarı, rejimin ömrünü uzatmak adına hem CHP ve toplumsal muhalefet üzerinde sopa, çözüm süreci üzerinden Kürt hareketine havuç gösterirken gerici yapılarla da tüm topluma gözdağı vermeye çalışıyor. Son 48 saatte yaşananlar, Saray’ın kurmak istediği yeni düzenin ipuçları oldu.

İZMİR’DE 109 GÖZALTI

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı’nın İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik yürüttüğü “yolsuzluk ve usulsüzlük” soruşturmasında 157 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Dün sabah 05.00’te başlatılan operasyonda 109 kişi gözaltına

alındı. Gözaltına alınanlar arasında eski İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu, eski İZBETON yöneticileri ve bazı müteahhitler yer aldı. 48 kişi ise hala aranıyor.

Başsavcılık kaynaklarına göre dosyada Sayıştay tespitleri, müfettiş ve bilirkişi raporları bulunuyor. Ana suçlamalar ise “örgütlü zimmet, ihaleye fesat ve irtikap.” Gözaltındaki kişilerin adliyeye sevklerinin bugün başlaması bekleniyor.

ŞİKAYETÇİ BİZ DEĞİLİZ

Operasyonun, “mevcut başkanın şikâyeti” üzerine başlatıldığı iddialarına İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay’dan açıklama geldi. Tugay, “Ne şahsımın ne de belediyenin herhangi bir suç duyurusu yok. Soruşturma, savcılığın atadığı bilirkişi raporlarına dayanıyor” dedi.

CHP’DEN TEPKİ

Gözaltıların ardından CHP yöneticileri Yeşilyurt Emniyet Müdürlüğü önünde açıklama yaptı. CHP Parti Sözcüsü Deniz Yücel, “Tunç Soyer, Şenol Aslanoğlu ve diğer isimler ifadeye çağrılsaydı gelirlerdi. Sabaha karşı gözaltına alınmaları siyasi tercihtir. Geliri düşük yurttaşlarımızın konut edinebilmesi için yapılan bir projenin kriminalize edilmesini kabul etmiyoruz” dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Murat Bakan da sürecin siyasi olduğuna dikkat çekti. Bakan, “Sayıyı büyütmek için herkes gözaltına alınmış. Cumhurbaşkanı birkaç gün önce ‘başka iller de felaket durumda’ dedi, ardından bu operasyon geldi. Bu sürecin tepe yönetim bilgisi dışında geliştiğine inanmıyoruz” diye konuştu.

İzmir Barosu da yazılı bir açıklama yaparak operasyonu eleştirdi. Açıklamada şu ifadelere yer verildi: “İkametgâhı ve işi belli kişiler sabaha karşı gözaltına alındı. Bu, belediyeyi kriminalize etme ve masumiyet karinesini yok sayma çabasıdır. Kaybedilen seçimlerin yargı eliyle geri alınmaya çalışıldığı engizisyon iklimine karşıyız. Demokrasi ve hukuk devleti bu çabaların karşısında galip gelecektir. Gözaltındakiler derhal serbest bırakılmalıdır.”

Öte yandan Emniyet binası önünde bir araya gelen Kooperatif Mağdurları Birliği ise operasyona destek verdi. Topluluk adına konuşan Gaziemir Yapı Kooperatifi Başkanı Ali Alpyavuz, “Bu bireysel hesaplaşma değil; İzmir halkının umutlarının ve alın terinin talan edilmesine karşı devletin dur dediği bir eşiktir” ifadelerini kullandı.

SIRA İZMİR’DE

İstanbul’da CHP’li belediyelerde başlayan operasyon dalgası İzmir’e sıçradı. Son olarak haziran ayı başında İstanbul’da 11 CHP’li belediye başkanı yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanmıştı. İzmir’deki operasyon bu gelişmeden hemen sonra geldi. Muhalefet, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “başka iller de felaket durumda” sözlerini hatırlatarak operasyonun “siyasi planlama” olduğunu öne sürdü.

CHP Genel Merkezi’nin operasyona dair kriz masası kurduğu, İzmir’den gelecek adli sürece göre “yargı baskısıyla yerel yönetimlerin kuşatıldığı” yönünde kamuoyu çalışması başlatacağı ifade ediliyor. Kulis bilgilerine göre CHP, bu dosyaların Meclis tatile girmeden sonuçlanmasını “seçim sonrası rövanş” olarak değerlendirdi.

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BİRGÜN’E GÜRLEK DAVASI:

İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek’in adının geçtiği bir haber nedeniyle 8 Şubat 2025 günü gece 23.00 sıralarında gözaltına alınan BirGün yöneticileri hakkında iddianame hazırlandı. 5’er yıla kadar hapis talep edilen davanın ilk duruşması önceki gün görüldü. Mahkeme, esas hakkındaki mütalaa hazırlanana kadar davanın ertelenmesine karar verdi. Duruşma, 22 Eylül'e ertelendi. Öte yandan Uğur Koç ve Yaşar Gökdemir hakkındaki yurt dışına çıkış yasağı kaldırılmadı. BirGün Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Aydın, haberde kimsenin hedef gösterilmediğini belirterek "Böyle bir suçlamayla yargılanmamız doğru değil. Kimseyi hedef göstermedik. Sabah gazetesinin yaptığı haberi haberleştirdik, bu suç değildir. Arkadaşlarımız suç işlemedi" dedi.

KURULTAY DAVASI:

CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'nın iptaline ilişkin Ankara 42. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde önceki gün görülen davada, Ankara 26.Asliye Ceza Mahkemesi'nin görevsizlik kararının kesinleşmesinin beklenmesine hükmetti.

Dün de Ankara 26. Asliye Ceza Mahkemesi'nin verdiği görevsizlik kararı kaldırıldı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'na ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında bazı şüpheliler hakkında Siyasi Partiler Kanunu'nun 112. maddesine muhalefet suçundan Ankara 26. Asliye Ceza Mahkemesi'ne dava açıldı. Mahkemenin davaya ilişkin verdiği görevsizlik kararının ardından dosya, itiraz üzerine Ankara 3. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildi.

BAHÇELİ’NİN ÇIKIŞI:

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 8 Eylül’e ertelenen CHP kurultay davası hakkında, "8 Eylül’den bir gün sonra tarihi bir gün olan 9 Eylül’e bir ve bütün halinde ulaşması, CHP için demokratik bir fırsattır" ifadelerini kullandı. CHP Genel Başkanı Özgür Özel’i de hedef alan Bahçeli, "Yabancıların karşısında nabza göre şerbet veren bir siyasetçinin ülkesini ve milletini tartışması, hatta kötüleme yarışına girmesi utanç duyulacak bir ilkesizlik ve itibarsızlıktır" dedi. Açıklamasında muhalefeti hedef alan Bahçeli, "Güneş tutulması yaşayan muhalefetin siyasi ahlak ve vicdan bağlamında şiddetli bir yıkıma maruz kaldığı ortadadır.Kuşku bulutlarının altında, tedirgin fısıltıların boyundurluğunda, şaibeli ilişkilerin merkezinde yer alanların dört başı mamur siyasi karakter ve ahlaki duruş göstermeleri boşuna bir hevestir" dedi. "Belediyeleri saran yolsuzluk tufanından tutun da parti kongrelerinin gölgelenmesine kadar her çarpık ve gayri meşru vakanın ortaya çıkması en başta milletimize büyük bir hakarettir" diye konuştu.