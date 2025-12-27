Torba Yasa Maddeleri: 36 Maddelik Yeni Torba Yasada Neler Var? Torba Yasa Ne Zaman Yasalaşacak?

Kamuoyunun yakından takip ettiği Torba Yasa düzenlemesi, Meclis gündemindeki yerini koruyor. Vergilendirmeden taşınmaz alım satımına, noter harçlarından ikinci el araç ticaretine kadar birçok alanı kapsayan 36 maddelik yeni Torba Yasa teklifi, Plan ve Bütçe Komisyonu’nda görüşülmeye devam ediyor. Vatandaşlar ise “Torba Yasa maddeleri neler?”, “Torba Yasa ne zaman yasalaşacak?” sorularına yanıt arıyor.

36 MADDELİK TORBA YASA TEKLİFİ GÜNDEMDE

Hazırlanan yeni Torba Yasa teklifi toplam 36 maddeden oluşuyor. Birden fazla sektörü ilgilendiren düzenlemelerin yer aldığı teklif, özellikle kira gelirleri, harç uygulamaları ve taşınmaz işlemlerine ilişkin hükümleriyle dikkat çekiyor.

Teklif metninde enflasyonla mücadeleye yönelik doğrudan bir düzenleme yer almazken, buna karşın bazı sektörler için yeni mali yükümlülükler getirilmesi öngörülüyor.

TORBA YASA MADDELERİNDE NELER VAR?

Plan ve Bütçe Komisyonu’nda görüşmeleri süren Torba Yasa teklifinin öne çıkan başlıkları netleşmeye başladı. Yeni düzenleme, kamu gelirlerinin artırılmasına yönelik çeşitli adımlar içeriyor.

Kira Gelirlerinin Vergilendirilmesi

Torba Yasa teklifinde, kira gelirlerinin vergilendirilmesine ilişkin düzenlemeler yer alıyor. Bu kapsamda kira gelirlerinin daha sıkı takip edilmesi ve beyan süreçlerinin güçlendirilmesi amaçlanıyor.

Taşınmaz Alım Satımlarında Beyan Zorunluluğu

Yeni Torba Yasa ile birlikte taşınmaz alım satımlarında beyan zorunluluğu öne çıkan maddeler arasında bulunuyor. Bu düzenleme ile tapu işlemlerinde beyan edilen bedellerin daha yakından izlenmesi hedefleniyor.

Araç Satışlarında Noter Harçları

Teklifte, araç satışlarında noter harçlarında değişiklik yapılması öngörülüyor. Özellikle ikinci el araç alım satım işlemlerinde uygulanacak harçlara ilişkin yeni bir yapı oluşturulması planlanıyor.

İkinci El Araç ve Taşınmaz Ticareti Yapanlara Yıllık Harç

36 maddelik Torba Yasa teklifinin en dikkat çeken başlıklarından biri, ikinci el araç ve taşınmaz ticareti yapan işletmelere yönelik yıllık harç uygulaması oldu. Bu düzenleme ile söz konusu faaliyetlerin kayıt altına alınması amaçlanıyor.

Sosyal Güvenlik ve Diğer Düzenlemeler

Torba Yasa teklifi yalnızca vergi ve harç düzenlemeleriyle sınırlı kalmıyor. Metinde ayrıca sosyal güvenlik alanında bazı düzenlemeler ile kamu idaresini ilgilendiren çeşitli teknik değişiklikler de yer alıyor.

TORBA YASA NE ZAMAN YASALAŞACAK?

36 maddelik Torba Yasa teklifi, Plan ve Bütçe Komisyonu’ndaki görüşmelerin ardından Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu’na sunulacak.

Komisyon sürecinin tamamlanmasının ardından teklifin Genel Kurul gündemine gelmesi ve oylanarak yasalaşması bekleniyor. Ancak şu aşamada Torba Yasa’nın kesin yasalaşma tarihi netleşmiş değil.

TORBA YASA KİMLERİ ETKİLEYECEK?

Yeni Torba Yasa düzenlemeleri;

Kira geliri elde edenleri,

İkinci el araç ticareti yapan işletmeleri,

Taşınmaz alım satımı gerçekleştirenleri,

Noter işlemleriyle sıkça muhatap olan vatandaşları

doğrudan veya dolaylı olarak etkileyecek nitelikte hükümler içeriyor.

Torba Yasa kaç maddeden oluşuyor?

Yeni Torba Yasa teklifi toplam 36 maddeden oluşuyor.

Torba Yasa’da enflasyonla ilgili düzenleme var mı?

Hayır. Teklif metninde enflasyonla mücadeleye yönelik doğrudan bir hüküm bulunmuyor.

Torba Yasa yasalaştı mı?

Hayır. Torba Yasa halen Plan ve Bütçe Komisyonu’nda görüşülmeye devam ediyor.

Torba Yasa ne zaman yürürlüğe girecek?

Yasa teklifinin Genel Kurul’da kabul edilip Resmi Gazete’de yayımlanmasının ardından yürürlüğe girmesi bekleniyor. Şu an için net bir tarih bulunmuyor.