Torba yasada yaşam yok

Haber Merkezi

Maden ve enerji şirketlerine sınırsız yetki tanıyan, halkın ve doğanın haklarını yok sayan torba yasa teklifinin bugün Genel Kurul’a görüşülmesi bekleniyor. Kamuoyunda “işgal yasası” olarak nitelendirilen düzenlemeye karşı yaşam alanlarını korumak isteyen yurttaşlar ise sabah saatlerinde Meclis önünde kitlesel eylemlerle bir kez daha ses yükseltecek.

Teklif yasalaşırsa, orman, mera, zeytinlik, tarım alanı ve su havzaları üzerindeki mevcut koruma kalkanları büyük ölçüde kaldırılacak. Şirketlerin, kamu yararı adı altında diledikleri alanda proje yürütmenin yolu açılacak.

Teklifin en dikkat çeken maddeleri arasında, çevresel etki değerlendirmesi (ÇED) süreçlerinin devre dışı bırakılması yer alıyor. Kurumlara tanınan görüş verme süreleri kısaltılacak, süresi içinde yanıt verilmezse “olumlu görüş” olarak kabul edilecek. Böylece projelerin önündeki bürokratik engeller tamamen ortadan kalkacak.

Yasa, köylünün toprağını da tehdit ediyor. Proje alanlarında “acele kamulaştırma” yoluna gidilecek. Yerel halkın rızası aranmadan zeytinliklerde, tarım arazilerinde ve meralarda maden ve enerji projeleri başlatılabilecek. Yurttaşlar ve ekoloji örgütleri, teklifin geri çekilmesi için çağrılarını yinelerken, gözler Meclis görüşmelerinde.