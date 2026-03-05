Torbada kaynak çok emekliye yok

AKP’nin TBMM Başkanlığı'na sunduğu vergi düzenlemelerini de içeren torba kanun teklifi Plan ve Bütçe Komisyon’unda görüşüldü. Emekli ikramiyesine artış öngörmeyen kanun teklifinde, milyarlarca liralık vergi düzenlemeleri ve özelleştirme yoluyla kaynak yaratılması hedefi yer aldı.

Kanun teklifinin etki analizine göre, kripto varlıklardan yıllık 4,2 milyar liralık işlem vergisi, kıymetli ve yarı kıymetli taşlardan 1,9 milyar liralık ÖTV geliri elde edilmesi bekleniyor. Bedelli askerlik tutarının yüzde 25 artırılmasıyla bu yıl elde edilecek yaklaşık 19,2 milyar liralık ilave gelirin Savunma Sanayii Destekleme Fonu'na aktarılması amaçlanıyor. Öte yandan kamu kurum ve kuruluşlarının talebi çerçevesinde âtıl varlıkların ekonomiye kazandırılması gerekçesiyle özelleştirmelerle 35-45 milyar liralık kaynak oluşturulması hedefleniyor. Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin etki analizine göre teklifin yasalaşmasıyla birlikte kripto varlık hizmet sağlayıcıları tarafından yapılan veya aracılık edilen kripto varlık satış ve transfer işlemlerinden on binde 3 oranında vergi alınacak. Yıllık 4,2 milyar lira gelir elde edilmesi öngörülüyor.

1,9 MİLYAR TL ÖTV

Özel Tüketim Vergisi Kanunu'na vergilendirilecek yeni kalemler ekleniyor. Buna göre, doğal inci veya kültür incileri, işlenmiş ya da işlenmemiş elmaslar, kıymetli taşlar veya yarı kıymetli taşlardan eşyalar için ÖTV oranı yüzde 20 olacak. Bu hüküm, düzenlemenin yayımını izleyen ikinci ay başında yürürlüğe girecek. Düzenlemenin yıllık 1,9 milyar lira gelir etkisinin olacağı değerlendiriliyor.

Kanun teklifiyle tüm kamu kuruluşlarının ihtiyaç fazlası bina, arsa ve benzeri gayrimenkullerinin Özelleştirme İdaresi tarafından satılmasına olanak sağlanıyor. Etki analizinde sosyal tesisler ile 230 adet ve yaklaşık 5,5 milyon metrekare taşınmazın özelleştirilmesinin talep edildiği ifade edildi. Satışlardan 35-45 milyar lira gelir elde edileceği, bunun da bütçe üzerindeki finansman yükünü azaltacağı belirtildi. Ayrıca bazı üniversite arazilerin de satışa çıkarılabileceği öne sürülüyor.