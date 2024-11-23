Torbada ‘rant telaşı’ var

İktidarın, 31 Mart 2024 tarihinden sonra yerel yönetimleri baskılamaya dönük uygulamalarına bir yenisi daha eklendi. TBMM Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu'nda görüşülen, “Köy Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi” ile belediyelerin yetkilerinin tırpanlanması öngörüldü.

YETKİ DEVRİ

AKP, TBMM Başkanlığı’na sunduğu ve tüm itirazlara rağmen TBMM Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu’ndan geçirdiği kanun teklifi ile belediyelerin bazı yetkilerinin Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na devrine olanak sağladı. Muhalefet, AKP’nin kanun teklifini, “Yerel yönetimlerin imar yetkisinin gaspı” olarak yorumladı. İktidar, 12 maddesi Anayasa Mahkemesi’nce iptal edilen düzenlemeleri, 26 maddelik kanun teklifiyle geri getirdi. Yerel yönetimler planlama ve gelir yetkileri başta olmak üzere çok sayıda yetkisi, Çevre Bakanlığı’na devredildi.

Kanun teklifi ile, “Gecekondu, kıyı alanları ve tesisleri ile niteliğinin bozulması nedeniyle orman ve mera alanları dışına çıkarılan alanlar dahil kentsel ve kırsal yerleşmelerde yapılacak iyileştirme, yenileme ve dönüşüm uygulamalarında idarelerce uyulacak usul ve esasları belirleme” yetkisi belediyelerden alındı. Belediyelerin yetkilerinin Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na verilmesi planlandı.

ŞİRKETLERE ORTAK

Kanun teklifindeki tartışmalı düzenlemeler bunlarla da sınırlı kalmadı. Kuruluşu itibarıyla tartışılan Türkiye Çevre Ajansı’na, “Şirketlere ortak olabilme” yetkisinin sağlandığı öğrenildi. Muhalefet, “Kamu menfaati taşıyan bir yapının özel şirketle ne amaçla bir ortaklığı olabilir?” sorusunu gündeme getirdi.

Komisyon görüşmeleri tamamlanan kanun teklifiyle Güneş ve rüzgar enerji santralları de yapı denetiminden çıkarıldı. Kanun maddesinin gerekçesi, “Süreci hızlandırmak” olsa da muhalefet, “Peşkeşin önü açılabilir” gerekçesiyle tepki gösterdi.

RANT YARATMA TELAŞI

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ulaş Karasu, AKP’nin tartışmalı kanun teklifine yönelik BirGün’e değerlendirmelerde bulundu. İktidarın, “Köy Kanunu” adı altında getirdiği torba yasayla belediyelerin yetkilerini Çevre, Şehircilik ve İklim değişikliği Bakanlığı’na devredilmek istendiğini söyleyen Karasu, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Sözde bu düzenlemeler ile Anayasa Mahkemesi’nin iptal kararlarının gereği yapılıyor ama asıl olarak yine ve yeniden Anayasa’ya aykırı düzenlemeler getiriyor. Son yerel seçimi kaybeden iktidar, hezeyan içinde belediyelerin elini zayıflatacak yetki gaspına girişiyor. Vesayet ile yerel yönetimlerin boğazını sıkarak yıldıracağını sanıyor. Halkçı belediyelerimizin ranta kapattığı alanları, yandaşlarına yeniden açmanın telaşını yaşıyor.