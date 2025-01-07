Torbalı Atık Su Arıtma Tesisi açıldı

İzmir Büyükşehir Belediyesi, İzmir’de Çiğli İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisi’nin ardından en büyük kapasiteli ikinci atık su arıtma tesisi Torbalı Atık Su Arıtma Tesisi’nin ek ünitelerinin açılışını yaptı. Tesisin kapasitesi günde 11 bin metreküp arıtma yapacak şekilde artırıldı.

Bu önemli yatırımın açılışında olmaktan büyük gurur duyduğunu dile getiren İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, “Göreve geldiğimiz günden bu yana kararlılıkla çalıştık. Torbalı Atık Su Arıtma Tesisi’mizin kapasite artırımı 450 milyon liralık bir yatırım. An itibariyle İzmir’in en büyük ikinci arıtma tesisi olacak. 4,5 milyon nüfusa sahip bir kentiz. Torbalı en hızlı büyüyen ilçe. Bu tesis kapasitesi artmış haliyle Küçük Menderes’in önemli kirlilik kaynaklarından olan sanayi atıklarını da arıtarak hizmet verecek” dedi.

9 aylık sürede çok önemli yol kat ettiklerini, daha da çok şey yapacaklarını söyleyen Tugay, “İzmir Körfezi’nin en kapsamlı dip tarama çalışmasını başlattık. Bu dönemde 2,5 milyon metreküplük dip taramasını hedefledik. Düzenli bir şekilde yapılmaya devam ediyor. Nisan ayında 4. fazın bitmesiyle birlikte Çiğli Atık Su Arıtma Tesisi, Türkiye’nin en büyük arıtma tesisi olarak hizmet verecek. Yağmur suyu ve kanalizasyon hatlarını ayrıştırma çalışmalarımız sürüyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin bütçesinin yüzde 35’lik kısmı yatırımlara ayrıldı. Her bir kuruşun kıymetini bilerek çalışacağız” diye konuştu.

“ELİMİZİ UZATTIK TUTMADILAR”

İzmir Körfezi’nin temizlenmesiyle ilgili hükümetin sorumluluğuna da değinen Tugay, “Çevre Bakanlığı’nın Körfez ile ilgili sorumluluğu var, görmezden geliyor. Ulaştırma Bakanlığı limanı görmezden geliyor. Önemli mi? Değil. Elimizi uzattık, elimizi tutmadılar. Meclise şişe ile geldiler. İzmir’in kötü bir şehir olduğunu söylediler. İzmir asil bir şehirdir. Diz çöktüremediğiniz, satın alamadığınız için İzmir’i kötülüyorsunuz. Sizin kontrol etmediğiniz Gediz Nehri’nin, sanayi tesislerinin, limanların varlığına rağmen Körfez’in temiz olmasını sağlayacağız. İzmir halkına bize destek verdiği için müteşekkirim” dedi.

SGK alacakları konusunda CHP’li belediyelere planlı ve bilinçli olarak sıkıntı yaşatıldığını ifade eden Başkan Tugay, sözlerine şöyle devam etti: “Cumhurbaşkanı ‘silkeleyin’ diyor. Bu talimatı alan bakan durur mu? CHP’li belediyelere yükleniyorlar. Bizim tüm çabalarımıza rağmen, yapılandırma başvurularımıza rağmen 1 milyar 572 lirayı doğrudan bütçemizden kesiyorlar. Düne kadar yaptıkları kesintiyi yapılandırmaya çevirecekler diye iyi niyetle bekledik. Verilmiş bir söz vardı ve sorun çıkartmak istemedik. Devletin adaleti olmalı. Kendi yarattığı ekonomik krizde belediyelere destek olmalı. Ama o insanlık nerede? Seçimi kaybettiler, CHP’li belediyelerin halka hizmetini engellemek için böyle bahaneler uyduruyorlar. SGK alacaklarının yüzde 5’i belediyelere, yüzde 95’i başka kurumlara ait. Bunları açıklamaları gerekirken açıklamıyorlar. Ve birilerinin 3 trilyonluk vergi borcunu affedeceğiz diye madde koydular. Bunun için halkın parasını kesiyorlar. Belediyenin parası ile siz kimin vergi borcunu finanse ediyorsunuz? Bu, her boyutu ile ahlaksızlıktır, utanmazlıktır. Böyle devlet yönetimi olmaz. 3 trilyon liralık borcu affediyorsun, kim olduğunu bilmiyoruz. İzmirlinin vergisinden bize gelen parayı kesme hakkınız yok, bu hak bu millet tarafından size verilmedi. Millet size o görevi ülkeyi adaletle yönetin diye verdi. İzmir’den her partiden insana hizmet ediyoruz. Siz kimi cezalandırıyorsunuz? Bakın Körfez kirliydi, bir kuruş katkı sağlamadınız. Bu zulmün sonu, sahipleri için iyi değildir. Biz halkımızın kıymetini çok iyi biliyoruz, onların arasından çıktık. Ne İzmir’e ne bizlere ne CHP’lilere asla diz çöktüremeyeceksiniz.”

BUGÜNE KADAR YAPILMIŞ EN BÜYÜK KÖRFEZ TARAMA FAALİYETİ

Dünya Bankası kredileri ile yapacakları altyapı projelerini tek tek hayata geçireceklerinin altını önemle çizen İZSU Genel Müdürü Gürkan Erdoğan, “Bazıları kredi onay aşamasında bazıları ihale aşamasında olan bu çalışmalarımız ile Alsancak, Bayraklı ve Karabağlar’ın muhtelif mahallelerinde İzmir tarihinin en önemli altyapı projelerini başlatacağız. İzmir Körfezi’nde bugüne kadar yapılmış en büyük Körfez tarama faaliyetini Başkanımızın öncülüğünde başlattık. Birinci etabı 700 bin metreküp ikinci etabı 1 milyon 800 bin metreküp olacak olan dip tarama çalışması ile İzmir Körfezi için önemli bir temizlik faaliyetini de yapmış olacağız” ifadelerini kullandı.

Torbalı Atık Su Arıtma Tesisi’nde 300 bin kişilik nüfusun günlük atık suyunu arıtacak bir kapasite olacağını söyleyen Erdoğan, “Torbalı’ya bağlı 13 mahallenin evsel atık suyu ile bölgedeki endüstriyel işletmelerin atık suyu, Torbalı Atık Su Arıtma Tesisi’ne aktarılacak. Bunun yanında tesisimiz ile eş zamanlı olarak imalatını yaptığımız 1600 metrelik kolektör hattı, Fetrek Çayı’na doğrudan deşarj olan ve Küçük Menderes Nehri’nin en önemli kirlilik kaynağı olan sanayi atık sularının da bu tesise iletilmesini sağlayacak. Bu açıdan baktığımız zaman, İzmir’in tarımsal üretim açısından önemli ilçelerinden olan Torbalı’nın ve Küçük Menderes Havzası’nın korunması için tesisimizin inşasının bölge için hayati bir öneme sahip olduğunu düşünüyoruz” dedi.

KAPASİTE 3 KAT ARTIRILDI

İZSU Genel Müdürlüğü, Küçük Menderes Havzası’nda çevre kirliliğini önlemek ve havzayı korumak için ilçeye hizmet eden Torbalı İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisi’nin kapasitesini yaklaşık 3 kat artırarak günde 21 bin metreküpten 57 bin metreküpe çıkardı. 450 milyon liralık yatırımla, 2047 yılı nüfusu öngörülerek yapıldı. İzmir’de Çiğli İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisi’nin ardından en büyük kapasiteli ikinci atık su arıtma tesisi olacak. Torbalı İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisi, aynı anda hem evsel hem de endüstriyel atık su arıtımı yapan İzmir’deki tek tesis olma özelliğine de sahip.

SANAYİ ATIKLARI DA ARITILACAK

Torbalı İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisi’nin ikinci etabının hizmete alınmasıyla Küçük Menderes Havzası’nda çevre kirliliğinin önüne geçilecek ve havzanın temizliği sürdürülebilir hale getirilecek. Yeni kapasitesi ile tesis yaklaşık 300 bin kişinin atık suyunu arıtacak. Evsel atıklarla birlikte Fetrek Çayı’na doğrudan deşarj olan ve Küçük Menderes Nehri’nin en önemli kirlilik kaynağı olan sanayi atık sularının da arıtılması sağlanacak. Torbalı yerleşimleri daha temiz bir çevreye kavuşacak.