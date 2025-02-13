Torbalı halkından taş ocağına veto

Ada Sude ATAK

İzmir Torbalı'daki Yeniköy ve Özbey mahalleleri yakınlarında, Metropolis antik kentine 1,2 kilometre uzaklıkta işletilmek istenen kireç taşı ocağı ile ilgili bugün yapılmak istenen ÇED halkın katılımı toplantısı, yöre halkı tarafından yaptırılmadı. “Biz başımıza gelecekleri biliyoruz. Sizin bilgilendirmenizi dinlemeyeceğiz” diyen halk, toplantıyı terk etti. ÇED komisyonu ise tutanak tutarak toplantıyı sonlandırdı.

Torbalıya birkaç km uzaklıkta bulunan Yeniköy Mahallesi Muhtarlığı karşısındaki köy kahvesinde yapılmak istenen ÇED halk bilgilendirme toplantısına, yöre köylülerinin yanı sıra Torbalı’dan da yurttaşlar katıldılar. "Zeytinlikler yok olursa hayat yok olur”, “Torbalı taş ocağı değil tarım cenneti”, “Metropolis Antik kenti taş yığınına dönüşmesin”, “Tarih, tarım ve doğa için taş ocağına hayır” yazılı dövizlerle toplantının yapılacağı Yeniköy Mahallesi’ndeki kahvehaneyi dolduran yurttaşlar, projeye karşı çıktıklarını belirterek toplantıyı terk etti. İzmir İl Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlüğü ekipleri toplantının gerçekleştirilemediğine dair tutanak tuttu. Yeniköy Mahalle Muhtarı Mehmet Soykan, BirGün'e yaptığı açıklamada kireç taşı ocağının yapılmasını asla kabul etmeyeceklerini söyledi.

"İNSANLIĞI KURUTUR"

Bu durumun sadece Yeniköy’ü değil bütün Torbalı’yı etkilediğinin altını çizen Soykan "Torbalı ilçesi etkilenecek sadece Yeniköy, Ahmetli, Kaplancık meselesi değil. Bu Torbalı’nın meselesi. Kaldı ki burada 2 bin 500-3 bin yıllık bir Metropolis Antik Kenti var. Şirket 271 sayfalık ÇED raporunda buradan sadece 'kale kalıntıları' diye bahsetmiş, yani Metropolis’in ismi dahi geçmiyor. Burada 3. derece sit alanı diyerek bize kazma vurdurmuyorlar. Buraya, Metropolis’e bin 200 metre yakınlığa; Yeniköy’e de bin 500- bin 600 metre yakınlığa böyle bir ocağın açılması mümkün değil. Bizim zeytin ağaçlarımızı yok eder, kurutur. İnsanlığı kurutur. Ekmeksiz olabiliriz ama susuz asla yaşayamayız. Bu anlamda biz kesinlikle burada yeni bir ocak açılmasını istemiyouz, buna müsade etmeyeceğiz de" dedi. Ayrıca patlatılan dinamitlerin yeraltı sularını etkilediğini kaydeden Soykan şöyle devam etti:

"Burada patlatılan her dinamitten dolayı yeraltı suları yön değiştiriyor. Yani her ne kadar buranın mermeri, taşı, kireci elverişli olsa bile buradaki yaşamı yok edecek. Bunun insanlık adına oluru mümkün değil. Ve olacağına da inanmıyoruz. Oldurmamak için elimizden ne geliyorsa o gayreti gösteriyoruz."

Yapılması planlanan kireç taşı ocağının etkileneceği mahallelerden bir tanesi de Özbey Mahallesi. Özbey Mahallesi Muhtarı Şemsettin Kanza ise kireç taşı ocağının tarım üzerinde büyük zararı olduğunu belirterek "Ya tarımı durduracaklar ya da taş ocaklarını. Başka bir seçenek yok. Halk çok tedirgin. Açılmak istenen kireç taşı ocağı zeytinlere çok zarar veriyor. Ocağın yapılmak istendiği bölge fıstık ve çam ağacı dolu. Yıllar önce ektik. Tam toplama zamanına geldik. Ocak tarıma çok yakın, yeraltı sularına zararları çok. Dinamitlerle su akışını değiştirerek zaten yeraltı sularına zarar verdiler" dedi.