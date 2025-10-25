Tören işlerine 75 milyon lira aktı

Türkiye'de, aşırı yoksul hane sayısı 3,6 milyona, sosyal yardıma muhtaç kişi sayısı ise 20 milyona ulaşırken Saray Kabinesi, “İtibardan tasarruf olmaz” anlayışından geri adım atmadı. Türkiye'deki yoksulluğu gizlemek için her yıl yüz milyarlarca lira harcama yapan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın, krizin gölgesinde gerçekleştirdiği özel kalem harcamasının büyüklüğü dikkati çekti.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın, Ocak-Ağustos 2025 döneminde, “Özel Kalem Hizmetleri” kaleminden yaptığı toplam harcama belli oldu. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş’ın çalışma programı ile protokol ve tören işlerine yönelik düzenlemeler ile ilgili harcamalar için kullanılan kalemden yapılan harcamanın sekiz ayda 75 milyon TL’ye dayandığı öğrenildi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, “Özel Kalem Hizmetleri” için fahiş kaynak kullandı. Bakanlık, Türkiye’deki derin yoksulluğun gölgesinde hemen her ay milyonlarca liralık özel kalem harcamasına imza attı.

Türkiye'de milyonlarca yurttaş en temel ihtiyaçlarını dahi karşılayamazken Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın yalnızca, “Özel Kalem Hizmetleri” adı altında kullandığı kaynağın, Ocak-Ağustos 2025 döneminde 75 milyar TL’ye dayandığı görüldü. Bakan Göktaş’ın çalışma programı ile protokol ve tören işlerine yönelik düzenlemeler ile ilgili harcamalar için Ocak-Ağustos 2025 döneminde kullanılan toplam kaynak, 74 milyon 706 bin TL olarak kayıtlara geçti.

DİYAR DİYAR GEZDİ

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş’ın özel kalem harcamaları yurtdışı gezilerinin faturasına da ayna tuttu. Haziran 2023’te başladığı Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı döneminde 30’un üzerinde ülkeyi ziyaret eden Göktaş’ın bazı seyahatleri şöyle sıralandı:

• 2023: Cezayir (17-19 Haziran), Bosna Hersek (10-11 Temmuz), Hindistan (2-4 Ağustos), Macaristan (14-15 Eylül), ABD (18-22 Eylül), Azerbaycan (18-19 Eylül), İsviçre (11-16 Aralık), Cezayir (21 Kasım), Macaristan (18 Aralık)

• 2024: Katar (5-8 Şubat), ABD (9-16 Mart), Özbekistan (13-14 Mayıs), Belçika (24-26 Mayıs), Avusturya (28-29 Mayıs), İspanya (13-14 Haziran), Senegal (10-12 Temmuz), ABD (21-27 Eylül), Brezilya (11-13 Ekim), İsviçre (20-21 Ekim), Katar (29-31 Ekim), Macaristan (14 Kasım)

• 2025: Kıbrıs (15 Ocak), Fransa (14-15 Şubat), ABD (9- 15 Mart), Türkmenistan (29 Mart)