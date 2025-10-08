Törende Karadağlı protestosu
27. Afife Tiyatro Ödülleri töreni protestoya sahne oldu. Törende ‘En İyi Kadın Oyuncu’ ödülünü alan Sükun Işıtan’ın Devlet Tiyatrosu Genel Müdürü Tamer Karadağlı’ya teşekkür etmesi salonda tepki çekti.
KÜLTÜR SANAT SERVİSİ
Kadınların tiyatro sahnesinde yer almasına öncülük eden ve Türkiye tiyatrosunda sembol isimlerden biri olan Afife Jale anısına verilen Yapı Kredi Afife Tiyatro Ödülleri’nin 27. töreni, önceki akşam Haliç Kongre Merkezi’nde düzenlendi.
Sahneye çıktığı için polis baskınlarına uğrayan, yasaklarla susturulmaya çalışılan Afife Jale adına düzenlenen Afife Tiyatro Ödülleri Töreni'nde Medea Material oyunundaki performansıyla “En İyi Kadın Oyuncu” ödülünü alan tiyatrocu Sükun Işıtan protesto edildi. Işıtan, konuşmasında Devlet Tiyatrosu Genel Müdürü Tamer Karadağlı'ya teşekkür etmesi sonucu salonda yuhalama sesleri yükseldi ve pek çok davetli salonu terk etti.
Sükun Işıtan’ın ödül konuşmasında Karadağlı’na teşekkür edip, “Her türlü karşı çıkmasına karşın sahnede nefes aldığımı bildiği için, idari görevimin yanında oynamama çok destek olan, çok değerli dostum, sevgili arkadaşım, genel müdürümüz Karadağlı’ya teşekkür etmek istiyorum” demesi üzerine katılımcılar, hem Işıtan’ı hem de Karadağlı’nı yuhaladı ve salondan ayrıldı.
Ağustos 2023’te Devlet Tiyatroları Genel Müdürü olarak atanan Karadağlı son günlerde Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı’nda yaşanan krizle gündemdeydi.
BirGün’de yayınlanan Tuğçe Çelik'in haberine göre Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı’ndaki 12 hocanın görevine Tamer Karadağlı’nın “bunlar muhalif” şikâyeti üzerine son verilmişti. Hocaların görevden uzaklaştırılmasının ardından bölüm 90 yıl sonra ilk kez sahne sanatçısı olmadan yeni eğitim-öğretim dönemine başlamıştı.
***
ÖDÜLLER
Oyun: Medea Material
Yönetmen: Ayşe Emel Mesci
Kadın Oyuncu: Sükûn Işıtan
Erkek Oyuncu: Oğulcan Arman Uslu
Yardımcı Rolde Kadın Oyuncu: Deniz Danışoğlu
Yardımcı Rolde Erkek Oyuncu: Tekin Ezgütekin
Tasarım: Murat Gülmez
Giysi Tasarımı: Candan Seda Balaban
Sahne Müziği: Oğuzhan Balcı
Işık Tasarımı: Yakup Çartık
Koreografi: İlyas Odman
Genç Kuşak Sanatçısı: Mine Nur Şen
Cevat Fehmi Başkut Özel Ödülü: Şâmil Yılmaz
Haldun Dormen Özel Ödülü: Demet Evgar
Yapı Kredi Özel Ödülü: Mehmet Birkiye
Muhsin Ertuğrul Özel Ödülü: Metin Deniz