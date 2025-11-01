Torkham Sınır Kapısı Afgan mülteciler için yeniden açıldı

Pakistan ile Afganistan arasındaki anlaşmazlık nedeniyle 11 Ekim'den bu yana kapalı olan Torkham Sınır Kapısı'nın Afgan mültecilerin ülkelerine geri dönüşü için yeniden açıldığı bildirildi.

Dawn gazetesinin haberine göre, Pakistanlı yetkililer, sınır kapısındaki gelişmelere ilişkin açıklama yaptı.

Torkham Sınır Kapısı'nın Afgan mültecilerin ülkelerine geri dönüşü için yeniden açıldığını duyuran yetkililer, buradan yürütülen ticaretin de yeniden başladığını kaydetti.

Afganistan'ın Nangarhar vilayetinin Bilgi ve Kültür Dairesi Başkanı Kureyşi Badloon, Torkham Sınır Kapısı'nın mülteciler için yeniden açıldığını doğrulayarak, ülkeye dönen vatandaşların memnuniyetle karşılandığını savundu.

11 EKİM'DE KAPATILMIŞTI

Pakistan, 11 Ekim'de sınırda çıkan çatışmalar üzerine Afgan mültecilerin geçişini durdurmuş, iki ülke arasındaki tüm sınır kapıları kapatılmıştı.

Bunun üzerine, Pakistan'ın Hayber Pahtunhva eyaletinin Nowshera kentinden Torkham'a kadar yolda kalan yüzlerce araç ve binlerce mülteci, yiyecek ve suya dahi erişememişti.

PAKİSTAN İLE AFGANİSTAN ARASINDAKİ GERİLİM

Pakistan ile Afganistan arasında yaşanan sınır çatışmalarının ardından 15 Ekim'de duyurulan 48 saatlik ateşkes, taraflar arasında Türkiye ve Katar'ın desteğiyle Katar'ın başkenti Doha'da yapılan müzakerelerin sonuna kadar uzatılmıştı.

Görüşmelerin ana gündemini, "mevcut ateşkesin uzatılması ve son dönemde yaşanan sınır çatışmalarının çözüme kavuşturulması" oluşturmuş ve taraflar anlaşmaya varmıştı.

Doha'da 14 saat süren müzakerelerin ardından ateşkesin detaylarını çalışacak teknik komitenin ilk toplantısının İstanbul'da yapılması kararlaştırılmıştı.

Pakistan ve Afganistan heyetleri, 25 Ekim'de bu amaçla İstanbul'da bir araya gelmişti.