Torku’nun üretim hatları rakibe gitti: 1 milyar liralık zarar iddiası

Konya Şeker’e bağlı Torku’nun çikolata üretim tesisindeki bazı üretim hatlarının rakip firmalardan Elvan Gıda’ya satıldığı iddia edildi. Tarımdan Haber’den Sadettin İnan’ın haberine göre, çikolata fabrikasında yer alan yumuşak şeker hattı, sert şeker hattı ve tam otomatik depozitör hattı KDV dahil 139 milyon TL bedelle Elvan Gıda’ya devredildi. Satışın, firmanın asıl faaliyet alanlarından biri olan şeker üretiminden 1 milyar lira zarar etmesinin ardından geldiği belirtilirken; Konya Şeker’in üretim kapasitesi, mali yapısı ve yönetim tercihleri de tartışma konusu edildi.

ÜÇ ÜRETİM HATTI ELVAN GIDA’YA SATILDI

Tarımdan Haber’de yer alan habere göre, pancar şekerini katma değerli ürüne dönüştüren Torku çikolata fabrikasında bulunan üç kritik üretim hattı elden çıkarıldı. Haberde, yumuşak şeker hattı, sert şeker hattı ve hassas porsiyonlama yapan tam otomatik depozitör hattının toplamda KDV dahil 139 milyon TL’ye Elvan Gıda’ya satıldığı belirtildi.

Söz konusu hatların, Elvan Gıda tarafından üretim ağını güçlendirmek amacıyla satın alındığı ifade edilirken, Torku’nun kendi tesisindeki bu teknolojiyi satması sektörde tartışma yarattı. Haberde, satışın “atıl kapasitenin değerlendirilmesi” olarak savunulduğu, ancak bu açıklamanın soru işaretlerini gidermediği aktarıldı.

YÖNETİM TERCİHLERİ TARTIŞILIYOR

Konya Şeker’de Ramazan Erkoyuncu yönetimi döneminde daha önce de bazı faaliyet alanlarına ilişkin tartışmalar gündeme gelmişti. Tarımdan Haber’in aktardığına göre, Soma Termik Santrali’nin işletilmesi, hayvancılık çiftliklerinin durumu ve lisanslı depoculuk faaliyetlerinin sonlandırılması şirketin üretim ve yatırım politikalarına dair eleştirilerin merkezinde yer aldı.

Haberde, Konya Şeker’in son dönemde enerji alanında yaşadığı sorunlara, bazı hayvancılık çiftliklerinde üretimin durmasına ya da kapasitenin düşmesine, lisanslı depoculuk faaliyetlerinin sona erdirilmesine dikkat çekildi. Ayrıca şirketin şeker üretiminde de yüksek maliyet ve stok sorunları nedeniyle 1 milyar lira zarar ettiği öne sürüldü.

‘ATIL KAPASİTE’ AÇIKLAMASI SORU İŞARETLERİNİ GİDERMEDİ

Tarımdan Haber’in devam haberinde ise satışın ardından bazı yerel yayın organlarında “makinelerin çalışmadığı” ve “atıl ekipmanların paraya çevrildiği” yönünde değerlendirmeler yer aldığı aktarıldı. Ancak haberde, Konya Şeker yönetiminin satışa ilişkin resmi ve imzalı bir açıklama yapmamasının üreticiler arasında soru işaretlerini artırdığı belirtildi.

Sadettin İnan’ın haberine göre, satışın “yenileme yatırımı” için yapıldığı iddia edilse de, 139 milyon TL bedelle satılan hatların gerçekten atıl olup olmadığı ve satıştan elde edilen gelirin hangi amaçla kullanılacağı netleşmedi.

RESMİ AÇIKLAMA TARTIŞMASI

Haberde, pancar üreticilerinin Konya Şeker yönetiminden satış kararına ilişkin açık ve resmi bir yanıt beklediği ifade edildi. Üreticilerin yanıt aradığı sorular arasında satış kararının hangi kriterlere göre alındığı, makinelerin gerçekten verimsiz olup olmadığı ve 139 milyon TL’lik satış gelirinin yeni yatırımda mı yoksa borçların kapatılmasında mı kullanılacağı yer aldı.

Tarımdan Haber’den Sadettin İnan, Konya Şeker’in çiftçinin alın teriyle kurulan büyük bir üretim entegrasyonu olduğuna dikkat çekerek, şirket varlıklarının elden çıkarılmasına ilişkin sürecin şeffaf biçimde açıklanması gerektiğini yazdı.