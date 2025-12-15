Torlak hakkında çarpıcı iddialar

Uyuşturucu soruşturmasında tutuklanan Habertürk'ün eski Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy'la ilgili yandaş Sabah gazetesinde dün yayımlanan bir haberde adı geçen Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi Koordinatörü Furkan Torlak’ın istifa etmesi gündem oldu.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Torlak, “Devletin ve kurumlarının itibarı, şahısların itibarından üstündür. Bu nedenle görev yaptığım kurumun yıpranmaması adına yürütmekte olduğum görevden istifa etme kararı almış bulunuyorum" dedi.

TURİZM BAKANLIĞI’NDAKİ GÖREVİ…

Ancak daha önce Kültür ve Turizm Bakanlığı’nda görev yaptığı öğrenilen Furkan Torlak ile ilgili dikkati çeken bir iddia daha var.

Kültür ve Turizm Bakanlığı’na bağlı olan ve 1992 yılında tatil bölgelerindeki plajları işletmek için kurulan Turaş Turizm ve Ticaret Anonim Şirketi’nin genel müdürlüğüne 5 Ağustos 2022 tarihinde Tayhan Şimşek isimli bir bürokrat atandı.

Şimşek göreve başladıktan kısa bir süre sonra hem şirketi hem de plajlardaki işletmeleri incelemeye alıp rapor hazırladı. Bakanlığa sunduğu raporda, bankamatik personellerinden devletin çalınan paralarına kadar devletin nasıl soyulduğu gözler önüne serdi.

Raporundan ardından baskı gören Şimşek, sadece 5 ay bu görevde kalabildi ve 24 Aralık 2022 tarihinde istifa ederek görevinden ayrıldı.

BÜROKRAT BİLE İSYAN ETMİŞ

BirGün’ün ulaştığı 2022 tarihli raporda, Furkan Torlak’ın da adı geçiyor. Torlak’ın Bakanlık’a bağlı Turaş Şirketi’nin işleyişine müdahale ettiği, ayrıca bazı isimlerin de kişisel verilerine bir telefon ile ulaştığı ifade ediliyor. Hatta raporda, Torlak’ın ‘Hakime talimat verdiği’ de vurgulanarak şu ifadelere yer verildi:

“Furkan Torlak isimli şahsı şirkete kim görevlendirilmiştir? Şahsın geçmişi belli iken kişilerin kişisel verilerine bir telefon ile ulaşan ve hakime talimat veren bu şahıs kimdir? Bu şahıs bakan müşaviriyim diyerek ortada gezmektedir…”

BU VERİLERE NASIL ULAŞTI?

İddiaya göre Torlak, Bakanlık’ın Turaş şirketinde çalışanlarla işe alınacak isimlerin ve hatta ailelerinin detaylı kişisel verilerine erişebiliyordu.