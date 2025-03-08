Toronto'da bara silahlı saldırı: 12 yaralı

KANADA, (DHA) - KANADA'nın Toronto kentinde bir barda meydana gelen silahlı saldırıda ilk belirlemelere göre 12 kişi yaralandı.

Kanada'nın Toronto kentindeki Scarborough'da bulunan bir bara düzenlenen silahlı saldırıda 12 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, dördünün hayati tehlikesinin olmadığı açıklandı. Polis, şüphelinin olay yerinden kaçtığını bildirdi. Toronto Belediye Başkanı Olivia Chow yaptığı açıklamada, "Scarborough'da bir bara ateş açıldığı haberini duymak beni derinden üzdü. Şef Demkiw ile görüştüm ve kendisi bana gerekli tüm kaynakların seferber edildiği konusunda güvence verdi. Bu erken ve devam eden bir soruşturmadır - polis daha fazla ayrıntı verecektir. Düşüncelerim kurbanlar ve aileleriyle birlikte" dedi.