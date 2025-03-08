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Toronto'da silahlı saldırı: 12 kişi yaralandı

Toronto'da bir barda yapılan silahlı saldırıda 12 kişi yaralandı.

Dünya
  • 08.03.2025 11:29
  • Giriş: 08.03.2025 11:29
  • Güncelleme: 08.03.2025 11:31
Kaynak: AA
Toronto'da silahlı saldırı: 12 kişi yaralandı

Kanada'nın Toronto kentinde bir mekanda meydana gelen silahlı saldırıda ilk belirlemelere göre 12 kişi yaralandı.

Kent yetkilileri, Ontario eyaletindeki Toronto'da bir mekanda gerçekleştirilen silahlı saldırıya ilişkin açıklamalarda bulundu.

İlk belirlemelere göre 12 kişinin yaralandığını belirten yetkililer, bazılarının durumunun ağır olduğunu kaydetti.

Öte yandan yetkililer, saldırganın henüz yakalanamadığı bilgisini paylaştı.

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