Toros köylerine maden kıskacı

Ebru ÇELİK

Mersin Toroslar ilçesi Arslanköy Mahallesi’nde Berus Maden İşletmeleri A.Ş., boksit ocağında kapasite artışı ve patlatma düzeninde değişiklik için harekete geçti.

95 milyon 802 bin TL bedelli proje ile yıllık üretimin 200 bin ton cevher, 800 bin ton pasa olmak üzere toplam 1 milyon tona çıkarılması hedeflenen projeye “ÇED gerekli değildir” kararı verildi. Saha, mera vasıflı alanlarda yer alıyor.

Bölge halkının hayvancılık faaliyetleri için kullandığı bu alanlarda yapılacak madencilik çalışmaları mera ve tarım faaliyetlerini yok etme riski taşıyor.

Proje dosyasına göre maden sahası ile en yakın yerleşim arasında kuş uçuşu yaklaşık 2.5 kilometrelik mesafe var. Mersin Toroslar ilçesi Arslanköy Mahallesi’ne bağlı yayla evleri sahaya yalnızca 2.55 km uzaklıkta.

Proje sahası, mera vasıflı alanlarda ve köy yerleşimlerine birkaç kilometre yakınlıkta bulunuyor. Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) dosyasında yer alan raporlara göre, patlatma faaliyetleri sırasında ortaya çıkacak yoğun toz, gürültü ve patlatmaların bölge halkının sağlığını doğrudan etkilemesi bekleniyor. Ayrıca dere yatakları ve su kaynaklarının zarar görme riski, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü’nün resmi görüşlerinde de özellikle vurgulanıyor. Proje dosyasında, maden sahasında yapılacak patlatmaların çevrede gürültü ve toz artışına yol açacağı ifade ediliyor. Rapora göre, kırma-eleme tesisleri ve açık ocak işletmeciliği sırasında ortaya çıkacak toz emisyonlarının yerleşim yerlerine ulaşma ihtimali de yer alıyor.