Toros Tarım işçileri iki kentte grevde

Ebru ÇELİK

Adana ve Mersin’de üretim yapan Toros Tarım ile Petrol-İş Sendikası arasında yürütülen toplu iş sözleşmesi (TİS) görüşmeleri anlaşma sağlanamadan sona erdi. Bunun üzerine her iki şehirdeki fabrikalarda işçiler dün itibarıyla greve çıktı.

Petrol-İş Sendikası Mersin Şube Başkanı Erdem İyim, sürece ilişkin BirGün'e yaptığı açıklamada, “Toplu iş sözleşmesi toplantımızda 6 aylık bir sözleşme talep ettik, bu kabul edilmedi. 1 yıllık bir sözleşmeye geçtik. Şu an işçilerin brüt maaşı 42 bin TL. Biz ilk 6 ay için yüzde 160 zam talep ettik. Yıllık olarak değerlendirilince taleplerimiz yüzde 130,5 oldu. Ancak işveren yüzde 52,5 zam teklifinde ısrar etti. Ayrıca talep ettiğimiz sosyal hakların hiçbirine olumlu yaklaşılmadı. Bu nedenle dün sabah itibarıyla greve başladık” dedi.

Mersin’deki fabrikada çalışan Volkan Topal, geçim sıkıntısının kendisini greve mecbur bıraktığını söyledi. Topal, “Brüt maaşımız 42 bin TL ama elimize geçen sadece 23 bin TL. Bu maaşla üç çocuğumu okutmaya çalışıyorum. Büyük çocuğum üniversiteye hazırlanıyor, biri ortaokulda, en küçüğü ise anaokulunda. Sadece dershane masrafı yıllık 100 bin lira, buna ulaşım ve kitaplar dahil değil. Bu şartlarda geçinmemiz imkânsız” dedi.

İNSANCA YAŞAMAK İSTİYORUZ

Bir diğer işçi Namık Kemal ise Tekfen Holding’e bağlı fabrikada yıllardır emek verdiğini belirterek şunları söyledi: “Bizi köle gibi çalıştırarak zenginleşen patronlar, hayatı bizden çok farklı yaşıyor. Ben ise eşimi bir akşam yemeğine bile götüremiyorum. Dışarıda yemek en az 1.500 liraya mal oluyor. Biz o parayla pazarda haftalık alışveriş yapmayı tercih etmek zorunda kalıyoruz.” Kemal, ailesiyle birlikte yaşadığı zorluklara da değinerek, “Çocuğumuz olmuyor, tedavi görüyoruz. Bu süreçte ciddi harcamalar yaptık. Ev almak için de kredi çektik. Herkesin ayrı ayrı sorunları var ama temel sorun aynı: Geçinemiyoruz. Biz sadece insanca yaşanabilir bir ücret istiyoruz” ifadelerini kullandı.

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RAVAGO’DA TİS KRİZİ: İŞÇİLER GREV HAZIRLIĞINDA

Ravago Petrokimya’da Petrol-İş ile işveren arasında süren toplu iş sözleşmesi (TİS) görüşmelerinin 9. oturumunda da hiçbir madde kabul edilmedi. İşçilerin yüzde 125 zam talebine karşılık, işveren ilk olarak yüzde 15,75 zam önerdi, ardından bunu yüzde 30’a çıkardı. Ancak görüşmeler olumsuz sonuçlandı. Düşük zam teklifini protesto eden işçiler, dün öğle saatlerinde fabrikada eylem yaptı. Bir sonraki görüşme 23 Mayıs’ta yapılacak. Talepler karşılanmazsa işçiler 17 Haziran’da greve çıkacak.