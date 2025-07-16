Toros Tarım işçisi hakkını istiyor

Ada Sude ATAK

Gübre fabrikalarında çalışan işçilerin grevinde 56’ncı gün geride kaldı. Adana’nın Ceyhan ve Mersin’in Akdeniz ilçelerinde faaliyet gösteren Tekfen Holding’e bağlı Toros Tarım fabrikalarında, düşük ücret dayatmasına karşı çıktıkları grevde işveren ve sendika arasındaki ücret anlaşmazlığı sürüyor.

Fabrikada çalışan 213 işçinin örgütlü olduğu Petrol-İş ile işveren Tekfen Holding arasında süren toplu iş sözleşmesi (TİS) görüşmelerinin anlaşmazlıkla sonuçlanmasının üzerine işçiler 21 Mayıs tarihinde grev pankartını asmıştı. İşverenin teklif ettiği zam oranıyla maaşın yoksulluk sınırının altında kaldığını belirten işçiler mücadelelerini sürdürmeye devam ediyor. Sendika ve işveren arasındaki son toplantı 20 Mayıs’ta olmuş, Petrol-İş Sendikası’nın önerdiği yüzde 137,5’luk artışa karşın Tekfen Holding’e bağlı fabrika yüzde 53,5’luk bir zam teklif etmişti.

56 gündür grevde olan Toros Tarım işçisi Bünyamin Konak grevin dayanışma ve birlik içinde sürdüğünü belirtirken bugün Ankara’da Tekfen Holding’in Genel Merkez yönetimiyle Petrol-İş Sendikası’nın görüşme gerçekleştireceğini aktardı. Konak şöyle konuştu: “Bizim net rakama vurduğunuz zaman şu anda 29-30 bin lira civarında bir ücretimiz var. Biz bu 29-30 bin liralık ücrete en azından geçinebilir, refah içerisinde yaşayabileceğimiz, ailemizi geçindirebileceğimiz bir zam talebinde bulunmuştuk. Ama işveren tabii ki bunu vermeye yanaşmadı. Hayatınızı nasıl idame ettiriyorsunuz, diye sorarsanız da ne yapalım, kendi aramızda arkadaşlardan borç alıyoruz. Olan olmayana veriyor. Bir şekilde kendi aramızda dayanışmayla devam etmeye çalışıyoruz.”

Ağır sanayide vardiyalı çalıştıklarını belirten ve talep edilen ücretin karşılanarak haklarının verilmesini isteyen Konak sözlerini şöyle bitirdi: “56 gündür grevdeyiz. Daha grevin ne kadar süreceği belli değil. Biz de istediğimiz oranları, istediğimiz haklarımızı almadan bu grevi bitirmeyi düşünmüyoruz.”