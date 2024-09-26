Toroslar'ın suyu satılık değil

İlayda SORKU

Antalya’nın Konyaaltı İlçesi, Doyran ve Geyikbayırı mahalleleri sınırlarında bulunan Doyran Deresi üzerinde Hidroelektrik Santralı (HES) projesi yapılmak isteniyor. Doyran Enerji şirketi tarafından yapılmak istenen proje için Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, 8 Ekim tarihinde çevresel etki değerlendirme (ÇED) süreci kapsamında halkın katılım toplantısı düzenleyecek. Bölge halkı tarafından tepki toplayan projeye karşı 11 mahallenin muhtarı bir araya gelerek itiraz dilekçesi verecek.

Doyran, Doyran Çamlıbel, Doyran Dağ, Gökçam, Karatepe, Geyikbayırı, Kır, Akdamlar, Çağlarca, Aşağı Karaman ve Bahtılı mahallelerinin muhtarları; HES projesine itirazlarını içeren dilekçelerini Antalya Valiliği, Konyaaltı Kaymakamlığı, Antalya Büyükşehir Belediyesi, Konyaaltı Belediyesi ile siyasi partilerin il ve ilçe başkanlıklarına sunacaklarını duyurdu.

Proje çerçevesinde Doyran Regülatörü, Yükleme Havuzu, Cebri Boru ve santral binası inşa edilmesi planlanıyor.

Ancak proje alanı, orman arazisi içinde ve “içme ve kullanma suyu koruma alanı” ile “mutlak koruma alanı” statüsünde bulunuyor. Ayrıca, alanda şahıs arazileri de mevcut. Konutlar ise projeye 700 metre mesafede yer alıyor. Doyran Regülatörü ve HES projesinin yıllık enerji üretiminin toplam 20,181 Gigawatt-saat (GWh) olması hedefleniyor. Projenin toplam maliyeti ise 198 milyon 374 bin 357 TL olarak belirlendi.

Projenin pek çok mahalleyi etkileyeceğini vurgulayan Geyikbayırı Mahallesi Muhtarı Salih Teker, “Proje alanı bizim içme sularımızın gözü. Onun için biz burada HES istemiyoruz. Sadece muhtarlar değil, köylülerimiz de istemiyor. Bütün suyumuz projeden etkilenecek” dedi.

TARIM BİTECEK

Bölge halkının tarım ile geçim sağladığını belirten Teker, “Çeşit çeşit sebze yetişiyor burada. HES projesi gerçekleşirse buradaki tarım da projeden nasibini alacak. 11 mahalleyi yaşanmaz hale getirecekler. Projeye izin vermeyeceğiz” diye konuştu.

Bölgede yaşayan yurttaşlardan Ahmet Zeki Oklu ise “Projenin yapılmak istendiği yer su kaynağımızın başlangıcı. Su kaynaklarımız gittikten sonra bizim köyümüzün suyu da kesilir. Neden suyumuzdan vazgeçelim? Projeyle birlikte ne bize su kalacak ne de yetiştirdiğimiz sebzelere” ifadelerini kullandı.

NASIL GEÇİNECEĞİZ?

Tarımla geçimini sağlayan Mustafa Teker de “Ben 75 yaşındayım, doğma büyüme buralıyım. Bizim köyümüzün çalışma düzeni, bağ bahçesi, kısaca her şeyi suyla oluyor. Suyumuz gittiğinde ne yapacağız? Ne yetiştireceğiz, nasıl geçineceğiz” dedi.