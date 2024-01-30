Toroslar’a yağan kar sevinci

Antalya’nın Kumluca ilçesinde Torosların eteklerine düşen kar yağışı, yöre sakinleri tarafından sevinçle karşılandı.

Kumluca ilçesine bağlı Kuzca Mahallesi Söğüt Cuması Yaylasında yağan kar mahalle halkının sevinç kaynağı oldu.

Pazartesi günü öğleden sonra başlayan yağmur, Salı akşamı yüksek kesimlerde kar yağışına döndü.

Kuzca Mahalle Muhtarı Ali Okur, “Dün akşam Söğüt Cuması yaylasında kar yağışı başladı. Çok mutlu olduk. Toroslarda hala kar yoktu. Kar demek su demek. Kar demek bereket demek. Kar bizim için güzel manzara demektir. İnşallah gerisi gelir. Çünkü su kaynaklarımız için kar yağışına ihtiyacımız var" dedi.