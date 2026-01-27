Toroslar’da talana geçit yok

Ada Sude ATAK

Mersin’in Toroslar ilçesine bağlı Bekiralanı, Güzelyayla ve Gözne mahallelerini doğrudan tehdit eden kalker ocağı ve kırma eleme tesisi projesine bölge halkı bir kez daha "dur" dedi. Doğakan Madencilik tarafından ormanlık alanda planlanan projenin halkın katılım toplantısı, yaşam savunucularının ve bölge halkının yoğun tepkisi nedeniyle yapılamadı.

Proje dosyasında yer alan veriler, projenin yaratacağı ekolojik tahribatın boyutunu gözler önüne serdi. 56,9 hektarlık çevresel etki değerlendirmesi (ÇED) alanının yüzde 97,56’sının orman arazisi, geri kalan yüzde 2,44’lük kısmın ise tarla vasıflı şahıs arazisi olduğu belirtildi.

Şirket, ormanın ortasına kurmak istediği ocaktan yılda 2 milyon 400 bin ton kalker cevheri çıkarmayı ve yıllık 390 bin ton kapasiteli kırma eleme tesisi işletmeyi hedefliyor. Proje, en yakın yapıya sadece 420 metre, en yakın konuta 1000 metre ve Bekiralanı Mahallesi Sulama Birliği’ne ait gölete ise 920 metre mesafede planlandı. Ayrıca dosyadaki "Proje alanının yakın çevresinde eski heyelanlar mevcuttur" tespiti de olası felaketlere karşı yurttaşları kaygılandırdı.

TUTANAK TUTULDU

Daha önce Gözne Mahallesi'nde yapılmak istenen ancak halkın direnişiyle engellenen toplantı girişimi, bu kez Bekiralanı'nda tekrarlandı. Ancak bölge halkı ve yaşam savunucularının mücadelesi sonucu toplantı gerçekleştirilmedi. Toplantının yapılamadığına dair tutulan tutanakta, "Söz konusu proje için 27 Ocak 2026 tarihinde Bekiralanı Karaağaç Pınarı Sokak'ta halkın bilgilendirme toplantısı yapılmak istenmiş ancak mahalle halkının, sivil toplum örgütlerinin ve projeden etkilenecek çevre mahalle halkının yoğun tepkisi ile toplantı yaptırılmamıştır” ifadeleri yer aldı.

MAHALLELİ İSTEMİYOR

Bekiralanı Mahalle Muhtarı Eray Nasıf, sürecin peşini bırakmayacaklarını ve itiraz dilekçeleriyle mücadeleyi sürdüreceklerini vurguladı. Bölgedeki kuraklık tehlikesine dikkat çeken Nasıf, şunları söyledi: "Mahalleli olarak taşocağı açılmasını istemiyoruz. Yeraltı kaynaklarımızın ve doğamızın kirlenmesine izin vermeyeceğiz. Proje alanının büyük bölümü Bekiralanı sınırlarında kalıyor. Tozun mahalle içine girme ihtimali bile yurttaşı tedirgin etmeye yetiyor. Şu an zaten ciddi ekolojik sıkıntılar ve kuraklık çekiyoruz. Bunları göz önünde bulundurarak projeye kesinlikle karşıyız."