Torpil cezaevlerine de girdi: Hükümlü seçiminde şeffaflık nerede?

HABER MERKEZİ

CHP Milletvekili Cumhur Uzun, Adalet Bakanlığı ile Orman Bakanlığı arasındaki protokol kapsamında yangınla mücadelede görevlendirilmek için Muğla Seydikemer (Eşen) T Tipi Açık Cezaevi’nden seçilen 25 hükümlünün belirlenmesinde torpil yapıldığını ileri sürdü.

Hükümlülerin görev karşılığında aylık 8 ila 10 bin TL ücret ödeneceği ve her bir çalışma gününün infaza 2 gün olarak yansıtılacağının belirtildiğini kaydeden Uzun, “Fakat görülen o ki burada bile torpil işlemiş” dedi.

AÇIKLANMAYAN SONUÇLAR

Konuyu TBMM gündemine Taşıyan Uzun yaptığı açıklamada, “Program büyük ilgi gördü, 400’ün üzerinde hükümlü başvuruda bulundu. Ancak başvurulara dair resmi sonuçlar henüz açıklanmamışken, 25 asil ve 8 yedek olmak üzere toplamda 33 mahkumun geçtiğimiz hafta eğitime alındığı ortaya çıktı” dedi.

CEZAEVİNE KADAR UZANAN TORPİL ZİNCİRİ

Yangınla mücadele için belirlenen mahkumlar arasında ileri yaşlıların olduğu yönünde iddiaların olduğunu kaydeden Uzun, “Tarafımıza ulaşan bilgilere göre, fiziki yeterlilik gerektiren yangınla mücadele görevine, 60 yaş üzeri hükümlülerin de seçildiği iddia ediliyor. Bu durum, seçim kriterlerinin göz ardı edilip edilmediğine dair ciddi soru işaretleri doğuruyor. Daha da vahimi, eğitime alınan hükümlülerin siyasi etkiyle belirlendiği, isimlerin siyasi referanslarla listeye alındığı yönünde iddiaların kamuoyuna yansımasıdır. Cezaevine kadar uzanan torpil zinciri, adalet sistemine güveni derinden sarsmaktadır. Kamu kaynaklarının kullanıldığı, insanların hayatını riske atabilecek kadar ciddi bir sorumluluk yüklenen bu programda torpil iddiaları görmezden gelinemez. Hükümlüler arasında ayrımcılık yapıldığına dair en ufak bir şüphe bile adaletin onurunu zedeler. Cevapsız bırakılacak hiçbir sorunun peşini bırakmayacağız” ifadelerini kullandı.

YANIT BEKLEYEN SORULAR

Uzun, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’un yanıtlaması istemiyle Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne verilen önergede şunları sordu:

• Duyuru ne zaman, nasıl ve hangi yolla yapıldı?

• Başvuru şartları neydi? Kaç kişi başvurdu?

• Değerlendirme hangi kurullar tarafından yapıldı? Yazılı sınav, mülakat ya da fiziki yeterlilik testi uygulandı mı?

• Sonuçlar henüz açıklanmamışken, 33 mahkum neden eğitime alındı?

• 60 yaş üzeri kaç mahkum bu listede yer aldı?

• Siyasi baskı ya da torpil iddiaları hakkında bir soruşturma başlatıldı mı?